14. Dezember 2018, 22:22 Uhr Rund um den Egglsee Wanderung zur Wintersonnenwende

Feuer, Fackeln, Sonnwendfeier - am 21. Dezember jeden Jahres ist "Mutternacht" und zugleich Winteranfang. Die Dunkelheit wird gebannt, die Nächte werden kürzer, die Tage länger. Zur Feier dieses Tages veranstaltet die Nachbarschaftshilfe Vaterstetten eine Wintersonnwendwanderung. Interessierte begeben sich mit Bärbel Kleinwegen, Gesundheitspraktikerin in der Deutschen Gesellschaft für Alternativmedizin, auf einen Weg durch die Nacht. Treffpunkt ist am Freitag, 21. Dezember, um 16.30 Uhr am Gasthaus Zur Gass, Egglsee 3, in Ebersberg. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Eine Anmeldung ist möglich auf der Webseite der Nachbarschaftshilfe www.nbh-kurskalender.de.