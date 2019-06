10. Juni 2019, 21:43 Uhr Rund 500 Euro Schaden Polizei sucht Brandstifter

Am Montag gegen 1 Uhr setzte ein Unbekannter einen Papiercontainer in der Dr.-Wintrich-Straße zwischen Jugendzentrum und VHS in Brand. Die Feuerwehr konnte schnell löschen, trotzdem entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei Ebersberg bittet Zeugen, sich unter (08092) 82 68-0 zu melden.