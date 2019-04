4. April 2019, 22:12 Uhr Rubber Soul Connection Japanisch-bayrischer Pop

Authentische Neuinterpretationen von Songs von John Lennon, Paul McCartney, David Bowie, Marvin Gaye und vielen weiteren Größen spielt die japanisch-bayerische Formation Rubber Soul Connection am Samstag, 6. April, im Hotel Hasi in Grafing. Dank Charme, Witz und geschmackvollen Arrangements wird der Konzertabend zu einem kurzweiligen Erlebnis. Beginn ist um 20 Uhr. Tischreservierungen sind möglich unter (08092) 700 70 oder per Mail an info@hotelhasi.de.