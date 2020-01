Die Notfallsanitäter, die beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) in Ebersberg im Einsatz sind, können künftig Patienten schneller helfen. Beispielsweise dürfen sie bestimmte Medikamente auch bereits vor Eintreffen des Notarztes verabreichen. Möglich macht dies die sogenannte Delegation, die nach eingehenden Schulungen allen 19 gemeldeten Notfallsanitätern überreicht wurde, wie das BRK in einer Pressemeldung mitteilt. Grundlage ist eine Gesetzesänderung, die am 1. Dezember 2019 in Kraft getreten ist und die die Sanitäter nun berechtigt, selbst heilkundliche Maßnahmen auszuüben.

In seiner Pressemitteilung nennt das BRK ein Beispiel: Werde etwa die 112 wegen eines Beinbruchs gewählt, kämen Notfallsanitäter häufig als Erstes am Einsatzort an. Bisher hätten die Sanitäter nur den Knochenbruch feststellen, den Patienten überwachen und auf den Notarzt warten können. Durch die Delegation sei es Notfallsanitätern möglich, dem Patienten ein Schmerzmittel zu verabreichen und ihn direkt ins Krankenhaus zu bringen. "Das verkürzt die Schmerzphase beim Patienten und verbessert die Notarztverfügbarkeit im Landkreis. So wird der diensthabende Notarzt entlastet und kommt an notwendigerer Stelle schneller zum Einsatz", erläutert das BRK.