8. Februar 2019, 21:46 Uhr Rosenheim/Ebersberg Bundespolizei bringt Ausreißerin heim

Am Freitag ist der Bundespolizei kurz nach Mitternacht ein Mädchen ohne Begleitung am Bahnhof in Rosenheim aufgefallen. Sie war, wie sich herausstellte, erst zwölf Jahre alt und stammte aus dem Landkreis Ebersberg. Auf Nachfrage der Beamten hin erklärte sie, nach einer Meinungsverschiedenheit mit den Eltern von zu Hause weggelaufen zu sein. Nach Rosenheim sei sie in der Nacht mit dem Zug gefahren. Die Bundespolizisten brachten die Ausreißerin wieder heim. Der Vater hatte von dem Verschwinden seiner Tochter eigenen Angaben zufolge noch überhaupt nichts bemerkt.