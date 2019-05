22. Mai 2019, 22:13 Uhr Rosenheim Achternbuschs "Arkadia"

Wer die Uraufführung von Herbert Achternbuschs "Arkadia" in Ebersberg verpasst hat, kann sich nun freuen: Am Freitag, 24. Mai, zeigt die Städtische Galerie Rosenheim die Inszenierung der beiden Berliner Theatermacher Werner Waas und Lea Barletti. In dem Stück begleitet man Alkibiades und Sokrates auf ihrer letzten Reise. Achternbusch lässt dabei dem Denken noch einmal freie Zügel, lässt es treiben bis zur Unverständlichkeit, zur Selbstauflösung, zum Erlöschen des Worts. Das Publikum wird Zeuge eines Denkprozesses, der assoziativ vorgeht. Achternbusch ist als Autor und Regisseur radikal und subjektivistisch, verhandelt und attackiert zugleich die gesellschaftlichen Verhältnisse - stets mit eigenwilligem Humor und quer zum Zeitgeist. Es spielen Waas und Harald Wissler. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro. Die Galerie zeigt derzeit die Jahresausstellung des Kunstvereins Rosenheim.