4. November 2018, 21:52 Uhr Romane für den Gabentisch Für Reisen auf der Couch

Wenn die Tage kürzer werden, das Wetter neblig-grau erscheint, steigt die Lust auf gemütliche Lesestunden auf dem Sofa. Genüsslich vertieft man sich in fremde Schicksale und lässt die Fantasie in die Ferne schweifen. Als "Reiseführerin" fungiert am Mittwoch, 7. November, im Buchladen Vaterstetten die Literaturexpertin Ulrike Wolz. Wie in jedem Jahr empfiehlt sie Romane für den Gabentisch und präsentiert ihre Favoriten des Buch-Herbstes. So wird Wolz die Zuhörer mitnehmen in einen verwunschenen Londoner Spielzeugladen, in ein vermeintliches amerikanisches Familienidyll und in einen morbiden indischen Palast. Weitere spannende Reiseziele sind Lanzarote, Frankreich und Amsterdam, die alle beim Vorlesen bequem an einem Abend zu erreichen sind. Los geht's um 19.30 Uhr, der Eintritt inklusive Getränke kostet acht Euro. Kartenreservierung unter (08106) 53 67 wird empfohlen.