20. Mai 2019, 21:47 Uhr Roland Hefter singt Lieder mitten aus dem Leben

"Des werd scho no" heißt das neue Programm von Roland Hefter. Der Musikkabarettist aus München erzählt Geschichten aus der Mitte des Lebens. Seine Lieder handeln von Wünschen, Träumen und schönen Momenten. Doch auch um peinliche Situationen oder Niederlagen macht Hefter keinen Bogen - allerdings stets mit einem augenzwinkernden Blick darauf, dass wir in Bayern ohnehin kaum Grund zum Jammern haben. Am Donnerstag 23. Mai, ist Hefter in der Zornedinger Trattoria Limone zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt's bei Steffis Schreibwaren in Zorneding, beim Kirchseeoner Buchladen, bei der Papeterie Löntz in Baldham, der Reiselounge in Anzing, bei Foto Schindler in Haar, bei Foto Daschner in Poing und Markt Schwaben, unter (089) 54 81 81 81 oder www.spevents.de.