17. August 2018, 21:54 Uhr Roland Hefter in Grafing Lieder mitten aus dem Leben

"Des werd scho no" heißt das Titellied der neuen CD von Roland Hefter. Der 50-jährige Liedermacher und Musik-Kabarettist aus München erzählt seine Lieder und Geschichten aus der Mitte des Lebens wie wir sie alle kennen. Die Lieder seiner neuen CD handeln von Wünschen, Träumen aber auch den schönen Momenten, die das Leben schreibt. Um peinliche Situationen, Fehler oder Niederlagen macht Hefter aber auch keinen Bogen und findet Titel wie "Tut mir leid - des is da Neid", "Es hat sich jeder schon blamiert" oder "Schlimmer geht's immer". All das findet sich in kleine Anekdoten verpackt, immer mit dem augenzwinkernden Blick darauf, dass wir hier in Bayern ohnehin kaum Grund zum Jammern haben. Und so wünscht sich Hefter Konzertgäste, die mit einem Schmunzeln nach Hause gehen, weil man das Leben nicht schwerer nehmen sollte, als es ist. Er tritt solo auf, aber auch gemeinsam mit seiner Band "IsarRider", dem Musik-Kabarett der "3 Männer nur mit Gitarre" oder auch im Vorprogramm bei Monika Gruber, 2017 war er bei den "Volkssängern" der TV Sendung "Brettlspitzen" des Bayerischen Rundfunks zu Gast. Am Samstag, 1. September, steht er im Rahmen des Heimatmarktes auf der Bühne im Grafinger Wildbräu. Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

Tickets gibt es bei der Buchhandlung Braeuer und beim Wildbräu in Grafing, bei der Drucker Tankstation in Ebersberg, bei Foto Daschner in Poing und Markt Schwaben, bei Papeterie Löntz in Baldham, bei "Steffi`s" in Zorneding, bei der Reiselounge in Anzing, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen von CTS Eventim, München Ticket, Inn-Salzach-Ticket, sowie auf www.eventim.de, www.muenchenticket.de, www.inn-salzachticket.de und zum Selbstausdrucken auf www.spevents.de.