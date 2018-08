22. August 2018, 22:04 Uhr Rock'n Roll Von Österreich bis Down Under

Die Partygang ist im Grammophon zu Gast. Die Brüder Nik (Drums) und Dieter Kannengießer (Gitarre) rocken mit einem Programm für Jung und Alt. Gassenhauer von der Spider Murphy Gang sind im Repertoire, aber auch aktuelle Partyhits von Andreas Gabalier oder Bruno Mars und Django 3000. Langjährige Bühnenerfahrung sammelten sie in der Band Gentlemen. Niks Tochter Sarah ist bei manchem Auftritt als Sängerin vertreten und zitiert legendäre Interpreten wie AC/DC mit "Highway to Hell" oder Tina Turner mit "Simply the best" für Stimmung. Dieter Kannegießer, als stellvertretender Landrat und Zweiter Bürgermeister der Stadt Kolbermoor auch in der Kommunalpolitik bekannt, tritt auch gelegentlich zu Benefizzwecken mit dem Trio Kummunale mit seinen Kollegen Bernd Fessler, Bürgermeister von Großkarolinenfeld und Kolbermoors Bürgermeister Peter Kloo auf.

Im Grammophon spielt die Partygang e ohne Gage. Spenden an die Kolbermoorer Nachbarschaftshilfe sind willkommen. Nik Kannengießer als Vorsitzender der Nachbarschaftshilfe freut sich auf Unterstützung. Das Konzert steigt am Freitag, 24. August, Beginn ist um 20 Uhr. Reservierungen sind unter (08031) 9 61 54 oder info@bistro-grammophon.de erwünscht.