9. September 2018, 22:05 Uhr Rock, Ska, Reggae Drumloops und der Sinn des Lebens

Am Samstagabend bieten die Kulturtage auch weniger bekannten Bands aus der Region eine große Bühne

Von Thorsten Rienth, Ebersberg

Es kann ja nicht immer so superlaut und supervoll sein wie am Tag zuvor. Da hielten die Organisatoren 200 Tickets zurück - um an der Abendkasse überhaupt noch welche verkaufen zu können. Der Samstagabend jedenfalls wird mit den beiden Alternative-Rock-Bands Quicksilver Sunshine aus Erding und Quiet Violence aus Grafing sowie dem Hauptact Dancing Me & The Ska Machine zur überschaubaren Runde. Doch auch das ist Sinn und Zweck der Kulturtage: Unbekannteren lokalen Bands wie den ersten beiden ein größeres Forum zu bieten als die kleinen Bühnen der umliegenden Jugendtreffs.

Quicksilver Sunshine eröffnen den Abend - in Persona von Sängerin Ann-Marie Jendrsczok, Sebastian Völkel (Gitarre), Xaver Hauser (Bass) und Christian Thaler (Schlagzeug). Sie, eine ungeschliffene Rockröhre, die ihre Stimme über Oktaven auf- und abschwingt, und unter die ein subtiler, psychodelischer Hall gezogen ist. Und die drei Jungs, die ihre Spuren und Arrangements drunter und drüber legen. In Geschichten verpackte Alltagsbeobachtungen haben diese Musiker dabei, natürlich mit den beiden Dauerbrennerthemen für Leute um die 20: Liebe und Sinn des Lebens. Passenderweise heißt das aktuelle Album "Runaway". Auf dem Cover sind die Vier von hinten fotografiert. Ihren Krempel tragen sie lässig über die Schultern gelegt mit davon. Vor ihnen liegt nur noch der Horizont. Mit der wunderbaren Sechsminuten-Schnulze "Miss You" markieren Quicksilver Sunshine schließlich den Übergang zu Quiet Violence. Denen reicht eine Gitarre, ein wenig Bass- und Schlagzeugeinsatz nebst ein paar Synthie- und Trance-Einsprengseln für eine stabile Alternative-Rock-Architektur. Mit unaufdringlichem Riffing und dem einen oder anderen Drumloop packen die aus dem Dunstkreis der Ebersberger Musikschule stammenden Jakob Laubner (Gesang, Gitarre), Jonas Maas (Bass) und Jakob Riedl (Schlagzeug) ihren Blues dazu. Bei dem Song "Traveling Through the Galaxy" zum Beispiel klingt nichts mehr rau und rotzig, dafür feuerzeug- beziehungsweise smartphonelampentauglich.

Der Wechsel zu Dancing Me & The Ska Machine, der Attraktion des Abends, wird dadurch sogleich zur Fallhöhe desselben. Bei doppelt bis dreimal so schnell gespieltem und dadurch sportlich tanzbar gewordenem Reggae ist eben nichts mehr mit Schmuserei und kleinen Lichtchen. Es gilt das Beste aus den beiden Alben "Rise of the Machine" und "13 Songs to hear before you die" heraus zu posaunen. Fabelhafte Veröffentlichungen, die der Band schon Gigs mit The Skatalites aus Jamaika, dem New York Ska Jazz Ensemble oder den Ska-Altmeistern Dr. Ring-Ding, Mark Foggo und Roy Ellis eingebracht haben.

Auf Dancing me ist Verlass: Knackige Bläser treffen hier stets auf zackige Rhythmen. Dazu gibt es Gesangmelodien mit extremer Ohrwurm-Gefahr. Dazu fließen immer wieder Ska-fernere Genres wie Rock, Polka oder Jazz mit ein. Dazwischen gibt es ruhige, aber tanzbare Balladen, sonnigen Gute-Laune-Ska - mit, auch das ist typisch für die Musikrichtung, hochernsten Texten.

"Resentmentalism" ist mit seiner Rückbesinnung aufs Sentimentale ein sehr gutes Beispiel dafür: Das Lied kommt wie eine kritische Hymne gegen die postfaktische Ära daher. Was ist eigentlich los, dass die Gesellschaft für alles und jeden einen Sündenbock sucht? Dass sie so sehr vereinfacht, reduziert, ausklammert? In der Studioversion des Lieds haben Dancing Me Schnipsel aus Nachrichtensendungen in die Tonspur geschnitten: Sprecher lesen nüchtern Berichte mit Zahlen von auf der Flucht Ertrunkenen herunter. Live ist so ein Effekt freilich nicht so einfach. Die Aufforderung "Wake up and see!" bleibt in der Ebersberger Volksfesthalle trotzdem unüberhört.