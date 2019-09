"Let me entertain you" singt Robbie Williams, und Entertainment gibt es auch bei der Langen Nacht der Musik in Poing am Samstag, 21 .September, wieder zur Genüge. Bei mehr als 40 Acts auf mehr als 30 Bühnen und Tanzflächen würde man sich am liebsten in Bilokation üben, durch den Shuttlebus kommt man immerhin schnell von A nach B. Wer sich nicht aufs Zuhören, Tanzen und Klatschen beschränken möchte, kann erstmals selbst entertainen: In der Galerie Orth steigt eine Karaokeparty mit professioneller Anlage und einer Auswahl von mehr als 33 000 Liedern.

Um 17 Uhr starten die Veranstaltungen an den unterschiedlichsten Ecken Poings, der Eintritt ist kostenfrei. Gleich zu Beginn des Programms wird es bei Talentfrei in der "Face Bar" mit hausgemachten bayrischem Rock ganz und gar nicht talentfrei, in den Werkstätten der Bayerischen Staatsoper präsentieren Toms and the Wolf Gang Rockklassiker in neuem Gewand. Das Ensemble Funkenflug lädt auf eine Reise durch die Klassik ein, die Cleveland Steamerz bringen im Jugendzentrum selbstgeschriebene Metal-Songs auf die Bühne. Auch Fargo schreiben ihre eigenen Texte und vertonen sie dann rockig, die Petra Pan Band spielt ihre ganz eigenen Versionen bekannter Pop- und Rocksongs.

In der Christuskirche können Jazzliebhaber von 17 Uhr an in den Klängen der 1930- bis 50er Jahren schwelgen, gespielt von den The Summerhouse Five, Zebop 4 bieten im Ristorante Osteria del Parco Soul, Latin und poppigen Jazz, Maybe Sunday Munich spielen Rock und Rock 'n' Roll. Nico Sücker gibt Rock 'n' Roll, Oldies und Country zum Besten, und auch die Jüngsten kommen zu Beginn des Abends auf ihre Kosten: Bei einer musikalischen Lesung im Familienzentrum erlebt die Schildkröte Törtel spannende Abenteuer, im Pfarrheim St. Michael findet neben dem regulären stündlich beginnenden Trommelprogramm von 17.30 bis 18.30 Uhr ein Trommelworkshop für Kinder statt.

Nordische Volksmelodien in Jazz- und Bluesinterpretationen bietet das Ensemble Café Nordlys, und Homeless Bernie's Boogie Nirvana zaubert Blues und Bluesrock in die Pizzeria il Colosseo. Die Lorenzi-Musi reist mit Mandoline, Zither und Akkordeon vom Café des Seniorenzentrums in die weite Welt, Peter Vomberg schließt sich ihnen an. Und wenn man schon einmal auf der Reise ist, geht diese von den Gstanzln und Moritaten, die Toni Scherer im Weingeist präsentiert, über deutschen Poprock der Band Phonotom, Soulklänge von der Soul Community bis hin zu südamerikanischen Rhythmen der Luna Rossa Band im Ristorante la Piazetta. In der Seerosenschule spielen im Laufe des Abends Accordeonissimo Poing, der Chor und das Bläserensemble Stücke quer durch die Genres, die Band Seerockers fokussiert sich auf Rock 'n' Roll und Percussion.

Bewegt man sich weiter im Abendprogramm, entdeckt man den Poinger Dreigesang und die Kirchheimer Zithermusik, eine bunte Darbietungsmischung der Musikschule und wandernde Auftritte der Musikkapelle Poing. Die Rocket Crew spielt Pop und Classic Rock, das Jonas Frank Trio mischt dazu noch eine Prise aktueller Songs, Reach out eine Ladung Reggae und Funk und The Crosstown Project ergänzt Rockcover mit Blues- und Folksongs. Die Swinging G's präsentieren Swing und Jazz, die Rubber Soul Connection durchläuft die 60er bis 80er Jahre, Meilenstein erzählen bayrische Alltagsgeschichten zu rockigen Beats und das Streichquartett Poing widmet sich ebenso wie der Kirchenchor Sankt Michael Werken aus Klassik und Romantik.

Die Piuwinger spielen Schlager und Pop, Rudi Reiner präsentiert "Bayerische Biergarten-Gstanzl" und bei Ines Heinssen-Wagner gibt es Eigenes sowie Covers an Gitarre, Gesang und Cello. Selbstgebauten Siebzigerjahre-Westcoast-Rock servieren Summer2Go, The Movement toben sich bei bekannten Funk-, Soul-, und Bluesstücken aus, die Isarthoren wollen mit ihrem "Bierjazz" die Sehnsucht nach Isartor und New Orleans verbinden, und während die Bankers Jazz Connection etwas mehr Rock zum Jazz mischt, ergänzt ihn das H.M.S. Jazz-Trio mit Latin und Bossa Nova. Das Salpietro-Osthold Duo entlockt Gitarre und Klavier feinsten Jazz, die Cellarfolks wollen mit Irish Speedfolk die Werkstätten der Staatsoper zum Beben bringen - bis die lange Nacht der Musik um 24 Uhr zu Ende geht. Den Flyer mit allen Infos gibt's unter www.poing.de.