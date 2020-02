Bevor es im Sommer auf Japantournee geht und im Herbst quer durch Europa reist, macht es Halt in Taglaching: Das Rick Hollander Quartett mit dem Namensgeber am Schlagzeug, Brian Levy am Tenorsaxofon, Paul Brändle an der Gitarre und Matt Adomeit am Bass spielt am Donnerstag, 13. Februar, im Wirtshaus Taglaching. Drei US-Amerikaner und ein Bayer drücken hier altbekannten, viel geliebten Jazz- und Swingklassikern ihren eigenen Stempel auf und interpretieren sie liebevoll und mit einem Lächeln neu. Beginn ist um 20 Uhr, reservieren kann man im Wirtshaus unter der Telefonnummer (08092) 33 61 38.

