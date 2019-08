7. August 2019, 21:44 Uhr Richtlinien eingehalten Kein Problem

Anwohner in Pliening scheitert mit Klage gegen Nachbargarage

Von Andreas Junkmann , Pliening

Wer in einem Eigenheim wohnt, der weiß in aller Regel seine Ruhe zu schätzen - und hat es deswegen gar nicht gern, wenn ihm der Nachbar auf die Pelle rückt. Sollte es dennoch zu dieser Situation kommen, ist ein Zwist oftmals programmiert. Und da sich beim Streit um Bauangelegenheiten nicht der berühmte Dritte freut, sondern das Verwaltungsgericht zu Rate gezogen wird, hatte sich die Entourage der neunten Kammer in einer kleinen Siedlung am südwestlichen Ortsende von Pliening einzufinden.

Ein Bauherr hat sich dort sein Eigenheim errichtet. Der Rohbau steht bereits, lediglich von einer Garage fehlt noch jede Spur - und das hat seine Gründe. "Ich wollte damit warten, bis ein Urteil gefallen ist", so der Familienvater. Eine Entscheidung in dieser Angelegenheit ist deshalb nötig, weil der direkte Nachbar gegen die bereits erteilte Baugenehmigung geklagt hatte. Dieser fürchtet um den Ausblick von seinem Grundstück, an dessen Grenze die Garage errichtet werden soll.

Um einer gerichtlichen Auseinandersetzung vorzubeugen, hat der Bauherr seine ursprünglichen Planungen ohnehin schon etwas reduziert. So soll nun das Garagendach flacher und das ganze Bauwerk etwas weiter nach hinten versetzt werden. Doch das war dem Nachbarn offenbar nicht genug, denn er reichte trotzdem Klage ein.

Dass diese jedoch keiner Aussichten auf Erfolg hat, machte Verwaltungsrichterin Cornelia Dürig-Friedl unmissverständlich klar. Die Garage entspreche voll und ganz den Richtlinien. Auch sei die Beschattung des Grundstücks nicht dramatisch. Sie riet deshalb dringend, die Klage zurückzuziehen.