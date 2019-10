Man konnte die Anspannung am Mittwoch deutlich spüren, als das Finale zum Wettbewerb "Alle lieben Omas Kuchen" auf der Oberland-Ausstellung in Weilheim begann. Aus mehr als 300 Rezepteinsendungen hatte "Die Hauswirtschafterei" aus Peiting gemeinsam mit einem Bäckermeister die elf besten fürs Finale ausgewählt. Auch Rita Obermaier aus Grafing hatte es mit ihrem Apfelgugelhupf bis in die Endrunde geschafft. Die Abendschau begleitete das Finale, der Bericht wird an diesem Freitag, 4. Oktober, zwischen 17.30 und 18.30 Uhr ausgestrahlt.

Die Kuchen wurden alle zu Hause gebacken und mitgebracht. Aus fünf Regierungsbezirken kamen die Finalistinnen, teils mit schwerem Gepäck, denn auch so manche Deko wurde mitgeschleppt. Die Jury bewertete sowohl die Optik des ganzen Kuchens als auch eines einzelnen Stücks sowie freilich den Geschmack - außerdem sollte der Kuchen ein "Oma-Gefühl" wecken. Der Apfelgugelhupf von Rita Obermaier, Ortsbäuerin aus Nettelkofen, erreichte den fünften Platz. Das Rezept kommt nun in den zweiten Band des Backbuchs "Alle lieben Omas Kuchen", das im März beim Deutschen Landwirtschaftsverlag erscheinen wird.