Das macht einen schon staunend und nachdenklich: Nicht, dass es ungewöhnlich wäre, dass blutjunge Burschen Mitte der 70er Jahre Musik im Stil von Cat Stevens oder Ralph McTell komponieren und teilweise gesellschaftskritische Texte dazu schreiben, aber, dass viele dieser Aussagen heute noch zutreffen, hätte man damals sicher nicht erwartet. Aus den jungen Burschen sind nach mehr als 40 Jahren Bandgeschichte gestandene Männer geworden, doch zu den Liedern und ihren Botschaften können und wollen sie auch heute noch stehen. Und es ist gerade die Lebensphase des "erfahrenen Musikers", in der man solche Songs wohl am authentischsten spielen kann.

Das erste und bisher einzige Konzert von Schariwari beim Bichler in Emmering fand im Juni 1980 statt. Nun, nach mehr als 39 Jahren, ist die Zeit reif für ein Revival. Am Freitag, 15. November, wird es all die Lieder von damals und viele von denen, die dazugekommen sind, zu hören geben. Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse und bei den Buchhandlungen in Grafing, Kirchseeon oder Assling.