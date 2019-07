3. Juli 2019, 21:40 Uhr Rettungskräfte im Dauereinsatz Hohenlindener schwer verletzt

Mehrere Verkehrsunfälle mit Personenschäden im Landkreis

Die Polizeidienststellen in Poing und Ebersberg haben am Mittwoch mehrere teils schwere Verkehrsunfälle gemeldet, bei denen drei Menschen verletzt wurden. Die drei Unfälle ereigneten sich innerhalb von 90 Minuten am Dienstagnachmittag.

Am schlimmsten erwischte es dabei einen 55-jährigen Hohenlindener, der am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr mit seinem Motorroller unterwegs war. Wie die Polizei Ebersberg mitteilte, fuhr der Mann verbotenerweise auf dem Radweg entlang der B 12 in Richtung Osten, als ihn ein 45 Jahre alter Mann aus München übersah, der bei Neumühlhausen mit einem Lieferwagen links in die B 12 einbiegen wollte. Der Rollerfahrer wurde gerammt, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik gebracht. Am Roller entstand Totalschaden. Der Wagen des Münchners wurde leicht beschädigt.

Etwa eine Stunde später wurde die Ebersberger Polizei erneut über einen schweren Unfall informiert, bei der ein Mann zu Schaden kam. In der Dr.-Wintrich-Straße vor dem Ebersberger Landratsamt hatte eine 56 Jahre alte Autofahrerin aus Pegnitz (Oberfranken) in der abknickenden Vorfahrtsstraße eine 57-jährige Frau aus Aßling übersehen, die mit einem Pkw in Richtung Bahnhof unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurde der 60 Jahre alte Beifahrer der Aßlingerin leicht verletzt, beide Fahrzeuge sind massiv beschädigt.

Der dritte Vorfall am Dienstagnachmittag ereignete sich im Gebiet der Polizei Poing. Wegen des hohen Aufkommens stockte auf der B 12 bei Neupullach gegen 16.15 Uhr der Verkehr in Richtung Hohenlinden. So kam es, dass ein 49 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Mühldorf seinen Wagen verbotenerweise wendete. Im selben Moment näherte sich von hinten ein 45-jähriger Motorradfahrer aus Wolnzach (Landkreis Pfaffenhofen), der seinerseits regelwidrig an der stehenden Fahrzeugkolonne vorbei fuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, woraufhin der Motorradfahrer leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Während der Unfallaufnahme wurde die B 12 für eine Stunde vollgesperrt, was zu einem teils erheblichen Rückstau führte. Die Feuerwehr Forstinning kümmerte sich um die Einrichtung einer Umleitungsstrecke.