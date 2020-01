Der bayerische Kabarettist Vogelmayer tritt am Samstag, 18. Januar, im Restaurant am Steinsee in Niederseeon auf. Sein bereits sechstes Programm besticht wieder mit einer unterhaltsamen Mischung aus Gaudi, Gesellschaftskritik und unverkennbarer Liebe zur Heimat. Ob der Vogelmayer nun mit seinem Hit "Dahoam" seinen Zuhörern aus den Herzen spricht, vom "schwarz-weißen Ritter" singt und damit die Lachmuskeln des Publikums strapaziert, mit politischen Liedern den Mächtigen der Welt ordentlich die Meinung geigt oder besinnliche Töne anschlägt: der Unterhaltungswert ist stets auf hohem Niveau. Selbst wenn der Humor von Zeit zu Zeit derb und schwarz ist, werden Ausflüge "unter die Gürtellinie" nicht zu sehr ausgedehnt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass von 18.30 Uhr an. Der Eintritt samt Drei-Gänge-Menü kostet 59 Euro (exklusive Getränke). Reservieren kann man im Restaurant, unter (08093) 788 oder per Mail an kontakt@steinsee.com.