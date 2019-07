3. Juli 2019, 21:39 Uhr Requiem für Max I. Ode an einen Herrscher

"Requiem für Max I.": Zum 500. Todestag eines der bekanntesten Herrscher der europäischen Geschichte gestaltet der Münchner Chor Vox Nova A-cappella-Konzerte mit Hofweisen, Oden und Motetten von Ludwig Senfl, Heinrich Isaac, Paul Hofhaimer und Thomas Stoltzer. Die Leitung und Moderation hat Christian Seidler. Zu hören ist das außergewöhnliche Programm am Sonntag, 7. Juli, um 19 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Ebersberg. Max I., von seinen Zeitgenossen als "der letzte Ritter" bezeichnet, gilt als Begründer der Habsburger Dynastie und als einer der bedeutendsten Politiker der frühen Neuzeit. Die Welt Maximilians spiegelt sich in Musik: Der schillernden Persönlichkeit des Kaisers begegnen wir in den Hofweisen und Volksliedern Senfls. Die Werke des Münchner Komponisten reflektieren die ständischen Verhältnisse, sie vermitteln zarte Gefühle, aber auch Derbheiten. Die archaische Königsmotette "Virgo prudentissima", welche Senfls Lehrer Isaac komponiert hat, besingt die Regentschaft des "vornehmsten Monarchen der Christenheit". Die Übertragung antiker Metren in die Musik des 16. Jahrhunderts ist dem Vokalwerk des kaiserlichen Organisten Hofhaimers zu verdanken. In die tiefe Frömmigkeit des alten Kaisers führt die große Psalmmotette "Herr, neige Deine Ohren" von Stoltzer.