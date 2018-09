28. September 2018, 21:56 Uhr Reparaturen am Leitungsnetz Markt Schwabenern wird der Hahn abgedreht

Am Leitungsnetz in der Gemeinde müssen am Montag, 1. Oktober, dringende Reparaturen und Wartungsarbeiten vorgenommen werden. Dafür ist es nötig, in einigen Ortsteilen von 10 bis etwa 12 Uhr das Wasser abzustellen. Wie die Gemeinde mitteilt, sind davon ausschließlich die Gebiete nördlich der Staatsstraße 2332, Geltinger Straße und nördlich der Bahntrasse (Burgerfeld, Hechtl, Kreitmayer, Feichten) betroffen. Die Verwaltung empfiehlt den Betroffenen einen ausreichenden Wasservorrat anzulegen, die Armaturen geschlossen zu halten, und nach Wiederinbetriebnahme des Verteilungsnetzes die Wasserarmaturen wegen Lufteinschlüssen nur langsam zu öffnen.