24. September 2018, 22:03 Uhr Rekordernte im Landkreis "Unser Land" sagt Obstsammlung ab

Eigentlich ist es eine gute Nachricht: Die Obsternte heuer ist hervorragend. Der heiße und trockene Sommer hat das Wachstum angekurbelt, auch die Bäume auf Streuobstwiesen haben viel mehr Früchte getragen als in anderen Jahren. Für das Netzwerk "Unser Land" bedeutet das allerdings, dass es die Streuobstsammlung nun stoppen muss. Jedes Jahr sammeln die beteiligten Landkreise die Äpfel von Streuobstwiesen, um aus ihnen nach Landkreisen getrennt Saft zu keltern. In diesem Jahr aber hat das regionale Netzwerk bereits nach gut der Hälfte der Sammeltermine das Vierfache der Menge beisammen, die normalerweise für ein Jahr benötigt wird - eine Situation, die es noch nie gegeben hat. "Unsere Ressourcen sind absolut erschöpft", bedauert Unser-Land- Geschäftsführer Steffen Wilhelm. "Schon bei der jetzigen Menge gesammelter Äpfel stehen wir vor großen Herausforderungen. Mehr könnten wir einfach nicht verarbeiten und auch nicht vermarkten." Unser Land muss die restlichen Sammeltermine auch im Landkreis Ebersberg absagen. Andere Sammelstellen in der Region findet man unter: https://www.besser-regional.eu/regionale-durstloescher-geistreiches/safthersteller-und-mostereien . Weitere Informationen unter www.unserland.info .