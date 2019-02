21. Februar 2019, 21:37 Uhr Reinschnuppern erwünscht Singende Freunde

Chor- und Orchesterverein Glonn sucht Unterstützung

Wer Musik mag und gerne singt, ist herzlich eingeladen, einmal beim Gemischten Chor Glonn reinzuschnuppern. "Völlig unverbindlich - vielleicht springt der Funke ja dann über!?" Schließlich muss man kein Profi sein, um gemeinsam zu singen. "Notenkenntnisse sind von Vorteil, jedoch keine Voraussetzung. Wir alle lernen dazu...", heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Singen entspannt, lässt den Alltagsstress vergessen und macht Spaß. "Nicht zu vergessen das gesellige Miteinander in einem Chor: Es gibt immer wieder was zum Lachen, und durch die wöchentlichen Singstunden, Probenwochenenden und Ausflüge sowie das Jahreskonzert entsteht ein sehr harmonischer Zusammenhalt." Der Glonner Chor würde sich jedenfalls sehr freuen, wenn neue Mitglieder vorbeischauen und ihre Freude am Singen teilen würden. Die Proben finden jeden Dienstag im Schulungsraum der Feuerwehr im Schützenheim statt. Beginn ist um 19.45 Uhr, im Wechsel für die Männer und die Damen, von 20.15 Uhr proben alle Stimmen gemeinsam. Und wer den Verein nicht mit seiner Singstimme unterstützen mag, kann auch als förderndes Mitglied beitreten. Näheres unter www.chor-und-orchesterverein-glonn.de, bei Chorleiter Hans Peljak unter (08025) 80 65 oder bei der Vorsitzenden Brigitte Domes unter (08092) 832 17. Der nächste Chorausflug geht nach Landau an der südlichen Weinstraße, auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.