21. Juli 2019, 21:59 Uhr Reihe aus Wasserburg Nicht nur für Cineasten

Das Freiluftkino am Stoa bei Edling bietet Filme und Konzerte

Von Johanna Feckl , Edling

Die Dämmerung hat soeben den Tag verschluckt, die Grillen zirpen, das Bier schmeckt. Noch ein bisschen Anti-Mücken-Spray auf die Wadln gesprüht, den Blick nach vorne gerichtet und los kann's gehen, das Freiluftkino am Stoa bei Edling. Bereits zum 21. Mal haben Rainer Gottwald vom Wasserburger Kino Utopia und sein Team das Open-Air auf die Beine gestellt. Noch bis zum Sonntag, 18. August, gibt es nicht nur ein Best Of des Utopia-Kinoprogramms 2019 und aktuelle Filme zu sehen, sondern auch viel Livemusik.

Wie in jedem Jahr ist der deutsche Film stark vertreten. Ein Highlight gibt es am Mittwoch, 24. Juli: Dann nämlich kommt Regisseur Marcus H. Rosenmüller - spätestens bekannt seit dem Heimatfilm "Wer früher stirbt ist länger tot" - mit seinem aktuellen Werk im Gepäck. In "Trautmann" erzählt Rosenmüller die Geschichte eines deutschen Fußballers, der als junger Kriegsgefangener nach England kam. Im Lager wurde sein Fußballtalent entdeckt und seine Karriere als Profisportler nahm ihren Lauf. Der Regisseur wird vor der Filmvorführung sprechen.

Gleich drei Mal gibt es den neuen Eberhofer-Krimi "Leberkäsjunkie" zu sehen, und zwar am Freitag, 26. Juli, am Donnerstag, 1. August, und am Freitag, 2. August. In dem mittlerweile sechsten Fall der beliebten bayerischen Reihe bekommt es der Provinzpolizist Franz Eberhofer, gespielt von Ex-Tatort-Kommissar Sebastian Bezzel, nicht nur mit einem Mordfall zu tun, sondern auch mit seinem viel zu hohen Cholesterinspiegel. Zum ersten Mal zeigt das "Bayerische Outdoor-Filmfestival" ein aktuelles Best Of am Stoa, und zwar am Dienstag, 30. Juli. Ob Skifahrer, Mountainbiker, Bergsteiger, Kletterer oder einfach Naturbegeisterte: Mehrere Kurzfilme, die verschiedene Sportarten porträtieren, werden wohl keine Wünsche von Outdoor-Fans offen lassen.

Caroline Links Verfilmung der Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft" von Hape Kerkeling hat es zwei Mal ins Programm geschafft. Kein Wunder, wurde der Film doch mehrmals ausgezeichnet. Er läuft am Mittwoch, 14. August, am Stoa. Wem das noch nicht genug Hape Kerkeling ist, der kann sich am Samstag, 17. August, in "Ich bin dann mal weg" aus dem Jahr 2015 von den Erlebnissen des Komikers auf dem Jakobsweg unterhalten lassen. In "Gundermann" von Regisseur Andreas Dresen läuft am Freitag, 9. August, ein zweiter Film, der beim Deutschen Filmpreis abgeräumt hat - sogar gleich in zehn Kategorien. Er beschreibt das Leben, Lieben und Leiden des DDR-Liedermachers Gerhard Gundermann.

Freilich gewährt das Freiluftkino aber auch einen Blick über die Landesgrenzen hinaus. So steht zum Beispiel der neue Film von Pedro Almadóvar "Leid und Herrlichkeit" am Donnerstag, 25. Juli, und damit parallel zum deutschen Kinostart auf dem Programm. In dem Werk, das seine internationale Premiere in Cannes feierte und zuletzt am Filmfest München gezeigt wurde, verbindet der spanische Regisseur autobiografische und fiktionale Elemente, in den Hauptrollen spielen Penélope Cruz und Antonio Banderas.

Damit die Augen vor lauter Filmschauen nicht ganz glasig werden, sorgt das Programm heuer für besonders viel Abwechslung in Form von Livemusik: Gleich sieben verschiedene Acts warten darauf, ihre Musik dem Publikum zu präsentieren. Da geht es von Country bei Cream Cake über elektronische Klänge bei DJ Hell und Punk-Blues bei Jeremiah's Life & Death Blues Orchestra aus Ebersberg bis hin zu südländischer Lebensfreude bei Flamenco Entre Amigos - das Repertoire an Musikgenres ist groß. Wie bereits im vergangenen Jahr wird es heuer wieder einen Flohmarkt geben, und zwar am Samstag, 17. August, von 16 bis 24 Uhr, und als Zuckerl obendrauf Livemusik sowie um 20 Uhr den Klassiker "Die Reifeprüfung" mit Dustin Hoffman auf der großen Leinwand. Der Eintritt an diesem Abend ist frei.

Das Freiluftkino am Stoa bei Edling geht noch bis 18. August, das vollständige Programm gibts unter www.kino-utopia.de. Für alle Konzerte können Tickets im Vorverkauf im Kino Utopia in Wasserburg gekauft werden, Infos zu den Preisen stehen auf der Website. Karten für die Kinovorführungen gibts für neun Euro an der Abendkasse.