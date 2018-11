7. November 2018, 22:20 Uhr Reifendiebe unterwegs Beutezug durch drei Tiefgaragen

Gleich zweimal haben Reifendiebe am Montag in Vaterstetten zugeschlagen, ein Diebstahlversuch blieb erfolglos. Zwischen 8 Uhr und 20 Uhr wurden vier Sommerreifen aus der Tiefgarage des Wohnkomplexes Nuss-Anger 10 entwendet. Die Reifen waren in Taschen verpackt und auf einem Ständer aufgestapelt. Zudem wurden vier Abdeckungen für Radnaben entwendet. Auch aus einer Sammeltiefgage in der Heinrich-Marschner-Straße 72 wurden am selben Tag Sommerreifen entwendet, obwohl sie an einer Wandhalterung verschlossen aufbewahrt waren. Die Tatzeit konnte hier auf 8 bis 18.30 Uhr eingegrenzt werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Gleich nebenan in der Heinrich-Marschner-Straße 74 fand ein entsprechender Versuch statt. Der oder die Täter scheiterten aber an den Felgenschlössern. Die Polizei nimmt an, dass die Reifen mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden und bittet Zeugen sich unter (08121) 99 17-0 melden.