28. Januar 2019, 21:47 Uhr Regionalwettbewerb in München Erfolgreiche Talente

Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" spielen 22 Teilnehmer aus dem Landkreis mit. Sie gewinnen elf erste Preise mit Weiterleitung, drei erste Preise, sieben zweite und einen dritten

Von Manuel Kronenberg

Für kurze Zeit herrscht große Aufregung, ausgelöst durch eines der Jurymitglieder. Es ist kurz nach 12 Uhr. Luise Bachmayer soll gleich mit der Violine vorspielen, hier in dem kleinen Veranstaltungsraum der Hochschule für Musik und Theater in München. Die Sechsjährige gehört zu den jüngsten Teilnehmern, die an diesem Wochenende beim Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" dabei sind. Etwa zwanzig Leute haben auf den Stühlen Platz genommen. Sie tuscheln, ein kleiner Junge ermahnt seine Mutter: "Mama, Handy aus!" Dann setzt sich Luise auf einen Hocker, der neben dem Flügel steht. Ein Herr aus der Jury tritt vor das Publikum, um das Vorspiel des Mädchens anzumoderieren. Mit Beethoven werde die junge Geigerin beginnen, sagt er, und zwar mit einem "Siciliano".

"Nein!", ertönt es da plötzlich aus den Zuschauerreihen. Eine Dame steht auf und läuft nach vorne. Es solle doch das Lied "Marmotte" von Beethoven sein! Nicht, dass die Kleine etwas präsentieren muss, was sie gar nicht vorbereitet hat. Es herrscht Verwirrung, was spielt Luise denn nun? Die Dame dreht den Notenständer herum, sodass der Juror das dortige Blatt sehen kann. Er nickt. Stimme doch alles, sagt er: das Lied "Marmotte" im Siciliano-Rhythmus. Das junge Mädchen lässt sich von alldem nicht aus der Ruhe bringen und beginnt mit ihrem Vorspiel, das sie souverän meistert. Die ganze Aufregung war umsonst - meistens sind Eltern und Familie eben viel nervöser als die eigentlichen Stars, ihre Töchter und Söhne, die sich bei "Jugend musiziert" vor ein großes Publikum und eine Jury wagen.

Sophie Betzl und Sophie Pfaffenstaller an der Harfe. (Foto: Christian Endt)

In den Räumlichkeiten der Hochschule ist einiges los. Hier und im Steinway-Haus wird der Wettbewerb ausgetragen. Im hellen Eingangsbereich tummeln sich die Leute. Junge Menschen mit Instrumentenkoffern auf dem Rücken laufen durch den Lichthof, oft in Begleitung der ganzen Familie. Durch die geschlossenen Türen der Einspielräume dringen Klangfetzen von Aufwärmübungen auf die Korridore hinaus. Ungefähr 330 Kinder und Jugendliche treten diesmal bei dem Wettbewerb an, entweder als Solisten mit einem Streichinstrument, als Begleitmusiker oder zusammen mit anderen in einem Ensemble. Sie kommen aus der Stadt München und umliegenden Landkreisen. Von allen wird ein Programm mit Musik aus verschiedenen Epochen gefordert, daher sind von Renaissance über Barock und Romantik bis hin zur klassischen Moderne viele Stile vertreten. Eine dreiköpfige Fachjury vergibt bis zu 25 Punkte. Ab 21 erhält man einen ersten Preis, ab 23 Punkten und Altersgruppe II (geboren vor 2007) obendrein eine Weiterleitung zum bayerischen Landeswettbewerb von "Jugend musiziert".

Eine breite Treppe führt vom Lichthof in den ersten Stock hinauf. Hier liegt das Kaminzimmer, in dem alle Cellisten antreten. Direkt neben dem Kamin steht ein Flügel, im Hintergrund leuchtet eine altmodische Stehlampe. Die ganze Szenerie hüllt den Raum in eine wohlige Atmosphäre. Die gut dreißig Sitzplätze für Zuhörer sind fast alle belegt, als Sofia Hillebrenner aus Kirchseeon vor das Publikum tritt und sich, mit ihrem Cello in der Hand, auf einen Hocker setzt. Ihr Vater hat sich an den Flügel begeben, um seine elf Jahre junge Tochter zu begleiten.

Cellistin Sofia Hillebrenner. (Foto: Manuel Kronenberg)

Sofia hat sich zwei Stücke ausgesucht. Sie beginnt mit einem langsamen Satz aus der Sonate in E-Dur von François Francœur. Diese trägt sie gefühlvoll vor und spielt die Phrasen schön aus. Als das erste Stück zu Ende ist, wird es still. Alle warten gespannt auf das nächste. Doch bevor Sofia loslegt, zieht sie noch schnell ihre Strickjacke aus, schließlich geht es gleich ganz schön zackig zu mit einem Allegro von Camille Saint-Saëns. Die drei Jurymitglieder hören dabei ganz genau hin und machen sich Notizen. Die Zuschauer sind begeistert und klatschen laut Beifall, als die junge Cellistin ihr Vorspiel beendet hat. Das Mädchen aus Kirchseeon strahlt. Auch die Oma freut sich mit ihr und drückt ihr einen kleinen Blumenstrauß in die Hand.

Sofia Hillebrenner spielt seit bald sechs Jahren Cello. Eigentlich sei sie es gewohnt, vor Leuten zu spielen, weil sie auch im Symphonieorchester des Gymnasiums Kirchseeon mitmache, erzählt sie. Aber ganz alleine vor einer Jury zu spielen, sei schon noch einmal etwas anderes. "Ich glaube, ich war noch nie vor einem Konzert so aufgeregt", sagt die Elfjährige. Deswegen habe sie sich überhaupt keine Gedanken mehr über schwierige Stellen gemacht und einfach drauf los gespielt. Nun ist sie gespannt, was die Jury über ihre Leistung sagen wird. Am Ende wird es ein erster Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb sein, über den sich die kleine Kirchseeonerin freuen darf.

Die Gitarristen Felixden Aicher und Felix Jung. (Foto: Stephan Rumpf)

Neben Sofia sind aus dem Landkreis Ebersberg noch 21 weitere junge Musikerinnen und Musiker dabei. Etwa die Grafingerin Theodora Brackhane, die mit der Violine antritt. Aber nicht nur Solisten, sondern auch Ensembles spielen vor. Wie zum Beispiel Sophie Betzl aus Kirchseeon und Sophie Pfaffenstaller aus Poing, die zusammen ein Harfen-Duo bilden. Oder Joëlle Estenfelder aus Ebersberg und Katharina Schippan aus Kirchseeon, die Klavier und Querflöte zusammen erklingen lassen. Und die Ebersberger Bilanz kann sich am Ende mehr als sehen lassen: Die 22 Teilnehmer aus dem Landkreis nehmen ganze elf erste Preise mit Weiterleitung, drei erste Preise, sieben zweite und einen dritten mit nach Hause.

Auf dem Gang, der die beiden Lichthöfe der Hochschule verbindet, öffnet sich eine Tür. Aus dem Orgelsaal strömen Leute hinaus. Die meisten von ihnen bleiben auf dem Flur stehen und besprechen sich. Gerade hat hier die Ergebnisbekanntgabe für die Zupf-Ensembles stattgefunden. Thomas Klokkers und Tobias Sonneck, 17 und 15 Jahre alt, haben mit ihren Eltern einen Kreis gebildet. Die beiden Jugendlichen aus Gröbenzell sind als Gitarren-Duo angetreten und haben nun ihre Bewertung erhalten: 23 Punkte. Sie sind überglücklich, denn obwohl sie schon öfter aufgetreten sind, waren sie ganz schön aufgeregt. Da passiere es schon mal, dass man sich verspiele, weil die Finger klamm seien, erzählt Thomas. "Jetzt haben wir den ersten Platz und auch noch eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb bekommen", sagt Tobias und strahlt.

Die Ergebnisse Besonders stolz sein - auf einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb - dürfen aus Ebersberg die beiden Pianisten Joëlle Estenfelder und David Khatchatrian, die jeweils im Duo mit einem Holzblasinstrument angetreten waren, sowie Anna-Lena Linke an der Geige. Aus Grafing darf sich über eine Bestnote freuen der Percussionist Johannes Schackow und aus Poing Sophie Pfaffenstaller, die im Harfenensemble überzeugen konnte. Sehr erfolgreich waren diesmal die Kirchseeoner Teilnehmer, sie dürfen allesamt zum Landeswettbewerb nach Hof fahren: Sophie Betzl als Teil eines Harfenensembles, Sofia Hillebrenner mit ihrem Cello, die Sopranistin Anastasia Polina Kryshtopina im Gesangsduett und Querflötistin Katharina Schippan im Duo mit Klavier. Aus Egmating stammt die Familie Geuenich, deren Tochter Anna Sophia an der Violine und Sohn Johann Jakob am Cello jeweils ebenfalls die bestmögliche Wertung erhalten haben. Einen fantastischen ersten Preis mit nach Hause genommen haben aus Grafing die Cellistin Susanne Jäger sowie die Geschwister Maya und Timotheus Lass an der Violine und am Klavier. Einen zweiten Preis erspielt haben sich die Geigerin Theodora Brackhane sowie Tamino Larisch an der Harfe, beide leben in Grafing. In der gleichen Kategorie erfolgreich waren der Vaterstettener Dean Liu an der Geige, Mara Menger aus Aßling im Harfenensemble sowie Georg Ferdinand Geuenich aus Egmating an der Geige. Ein Forstinninger Gitarrenduo aus Felix Aicher und Felix Jung durfte ebenfalls zwei zweite Preise mit nach Hause nehmen. Die Geigerin Katharina Labes aus Anzing wurde für ihre Leistung mit einem dritten Preis belohnt. abl

Alle jungen Musiker ab der zweiten Altersgruppe, die ein ähnlich gutes Ergebnis erzielt haben, dürfen nun wie die beiden Gitarristen an der nächsten Runde teilnehmen. Diese Nachwuchsmusiker werden sich also in den Osterferien in Hof wiedersehen, wo es dann um den Einzug in den Bundeswettbewerb von "Jugend musiziert" geht, die absolute Königsklasse.