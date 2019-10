Insgesamt gut, aber...

Laut einer Umfrage der IHK München und Oberbayern vom vergangenem Juli bewerten die Unternehmen ihren Wirtschaftsstandort im Landkreis als "gut". Besonders schätzen die Betriebe die Anbindung an Fernstraßen, das regionale Straßennetz und die Nähe zu Absatzmärkten und Kunden. Dagegen sind die Befragten weniger zufrieden mit der Anbindung an Schienengüterverkehr, dem Wohnraumangebot und den Grundstückspreisen für Gewerbeflächen. Die Studie wurde nach 2015 und 2017 dieses Jahr zum dritten Mal durchgeführt. Sie gibt Aufschluss darüber, wie Betriebe aus ganz Oberbayern insgesamt 44 Standortfaktoren beurteilen hinsichtlich Infrastruktur, Arbeitsmarkt und Fachkräfte, Standortkosten, Unternehmensumfeld, Marktpotenzial, Netzwerke und Attraktivität des Standorts sowie der Zusammenarbeit mit der Verwaltung. Aus dem Kreis Ebersberg nahmen 121 Unternehmen daran teil.

Im Vergleich zum oberbayerischen Durchschnitt zählt der Landkreis mit einer Gesamtnote von 2,0 weiterhin zu den besten Standorten. Unterm Strich würden sich 88 Prozent der befragten Betriebe wieder für den Landkreis als Standort entscheiden. Allerdings gaben auch 30 Prozent der Unternehmen an, durch Standortmängel nicht so schnell gewachsen zu sein, wie sie es gerne getan hätten. Ein in etwa gleicher Anteil an Firmen hatte das bereits vor zwei Jahren bei der Umfrage angegeben. Die Bereitschaft zu investieren, geht wohl aber zukünftig ohnehin zurück. Während 29 Prozent der Betriebe angaben in den vergangenen drei Jahren in ihren Standort investiert oder diesen ausgebaut zu haben, planen nur noch 23 Prozent in den kommenden drei Jahren das zu tun.

Für die Zukunft wünschen sich die Unternehmen einen Bürokratieabbau in der Verwaltung, vor allem um Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Das würde auf beiden Seiten zu Zeit- und Kostenersparnissen führen. So könnten freiwillige Zeitvorgaben der Verwaltung für die Dauer von Genehmigungen die Planungssicherheit der Unternehmen verbessern. Ebenso erhoffen sich die Betriebe eine Erleichterung durch die Digitalisierung von Verwaltungsverfahren. Daran anknüpfend fordern die Betriebe eine zuverlässige, flächendeckende Internetversorgung zu moderaten Preisen. Ein schnelles und störungsfreies Internet sei sowohl für Bestandsunternehmen als auch für neue Betriebe unerlässlich, um in Zeiten der digitalen Wirtschaft nicht abgehängt zu werden. Um eine entsprechende Versorgung zu gewährleisten, plädieren die Unternehmen für einen glasfaserbasierten Breitbandausbau in Gewerbegebieten. Weiterhin zählt der Fachkräftemangel zu den dringlichsten Problemen der Unternehmer. Bereits jetzt könnten dadurch Aufträge nicht mehr angenommen oder müssten Öffnungszeiten gekürzt werden. Die Betriebe schlagen deshalb vor, die Vernetzung zwischen Schule, Politik und Wirtschaft, zum Beispiel durch Bildungspartnerschaften, zu verbessern.sigr