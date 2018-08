20. August 2018, 21:56 Uhr Reduzierte Agenda Reden ja, entscheiden nein

Ebersbergs Freie Wähler entwerfen Konzept für Arbeitsgruppe Verkehr

Von Wieland Bögel, Ebersberg

Noch bevor die neue Arbeitsgruppe Verkehr überhaupt vollständig besetzt, geschweige denn einmal zusammengetreten ist, ziehen deren Initiatoren die Notbremse. In einem Antrag an den Ferienausschuss an diesem Dienstag stellen die Freien Wähler, welche die Gründung der Arbeitsgruppe (AG) angeregt hatten, ein Konzept dafür vor. Folgte der Ausschuss diesem Antrag, entstünde unter dem Namen AG Verkehr ein nichtöffentlicher Sonderausschuss des Stadtrates mit dem vorrangigen Ziel, eine Trasse für eine Nord-Süd-Umfahrung zu finden.

Was streng genommen schon immer das Ziel der Freien Wähler war, ihr ursprünglicher Antrag vom Mai fordert eine rein aus Mitgliedern der Stadtratsfraktionen besetzte Arbeitsgruppe. Auch deren Aufgabe hatten die Antragsteller klar formuliert: "Neue Lösungsansätze für eine örtliche Umfahrung", gegebenenfalls auch "eine großräumige Konzeption" sollten diskutiert werden. Bei der Beratung im Technischen Ausschuss im Juli wurde der FW-Antrag indes gewissermaßen "aufgebohrt". Auf Anregung der anderen Fraktionen wurden sowohl Themengebiet wie Teilnehmerkreis erweitert. So sollten neben Umfahrungen auch andere Möglichkeiten für Verkehrsentlastung geprüft werden, genau wie Verbesserungen für Radler und Fußgänger. Außerdem sollten neben den Stadträten auch Vertreter der Bürgerinitiative "ST 2080 raus", die sich für weniger Durchgangsverkehr in Ebersberg stark macht, in der AG sitzen. Inzwischen haben auch die Schutzgemeinschaft Ebersberger Osten, die sich gegen eine Ostumfahrung ausspricht, und der Seniorenbeirat beantragt, in die AG aufgenommen zu werden.

Aber nur als Berater, fordern nun die Freien Wähler. Zwar solle die AG möglichst konsensorientiert arbeiten, falls aber doch einmal abgestimmt werden müsse, dann nur von den Stadträten im Gremium. Diese Abstimmungsergebnisse seien zudem lediglich als Vorbereitung für die eigentlichen Entscheidungen im Stadtrat und seinen Ausschüssen zu verstehen. Des Weiteren soll möglichst erst dort bekannt werden, was in der AG erarbeitet wurde, deren Sitzungen haben nach den Vorstellungen der Freien Wähler nichtöffentlich zu erfolgen. Dafür soll es dann aber eine "Informationsbörse" zum Thema Verkehr auf der Stadtwebsite geben, dort könnten auch Bürger ihre Anregungen einbringen, eventuell könne zu diesem Zweck auch "ein eintägiges Bürgerforum" organisiert werden.

Auf keinen Fall, so die Freien Wähler, solle sich die AG aber mit Themen "überfrachten" und "lahmlegen", daher "dürfte zunächst vorrangig die Führung des Pkw- und Lkw-Verkehrs Gegenstand der Beratungen werden". Zwar könnte auch über Fahrrad- und Gehwege oder Querungshilfen geredet werden, aber "erst im zweiten Schritt". Ganz nach hinten auf die Agenda setzen die Freien Wähler Fragen nach Fahrradschnellwegen und dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, gar nicht diskutieren möchte man "ob über persönliches Verhalten, das Verkehrsaufkommen im Ebersberger Zentrum deutlich reduziert werden könnte".