16. Januar 2019, 21:47 Uhr Reden wir über Umstrittene Geschichte

Franz Frey über die schwierige Interpretation der Vergangenheit

Interview von Thorsten Rienth

Als in der Grafinger Stadtratssitzung nach fast eineinhalb Stunden die Diskussion um die Ausstellung "Das Alte stürzt, es ändern sich die Zeiten - die Revolution von 1918/19 in ihren Auswirkungen auf den Grafinger Raum" zu Ende ging, hielt SPD-Stadtrat Franz Frey ein vielfach gelobtes Schlusswort. Frey war lange Jahre Geschichts-, Sozialkunde- und Ethiklehrer am Grafinger Gymnasium und leitete bis vor einiger Zeit den Förderverein des Museums.

SZ: Jetzt hat auch Grafing seinen Historikerstreit. Muss sich die Stadt dafür schämen?

Franz Frey: Das Wort Streit finde ich in diesem Zusammenhang unpassend. Was bei uns gerade läuft, ist vielmehr eine Debatte. Niemand muss sich dafür schämen, im Gegenteil, die Stadt kann stolz darauf sein: Es gibt eine städtische Ausstellung zu einem sensiblen Thema. Sie ist in der Öffentlichkeit Anstoß für eine Kontroverse über die Inhalte der Ausstellung und die Darstellung der Themen. Es sind genau solche Debatten, die Geschichte - die manchmal auf den ersten Blick trocken sein mag - lebendig macht. Als ehemaligen Geschichtslehrer freut mich das sehr!

Wie kommt es, dass ein inzwischen 100 Jahre altes Thema in Grafing so stark polarisiert?

Ich pauschalisiere etwas: Wir Deutschen sind gut darin, unsere Erfolge - die es ja zweifelsohne gibt - positiv herauszustellen. Wenn Dinge nicht so gut gelaufen sind, tun wir uns in der Selbstreflexion bisweilen schwer. Dies ist gerade bei der deutschen Rolle um den Beginn des Ersten Weltkriegs der Fall. Die Sache ist hier deutlich komplexer, als sie es beim Zweiten Weltkrieg war. Man muss sich nur einmal an die frühen 1960er Jahre erinnern: Als der Professor Fritz Fischer damals nur von einer deutschen Mitschuld am Ersten Weltkrieg gesprochen hat, sind selbst seine Historikerkollegen geradezu über ihn hergefallen. Hinzu kommt, dass Debatten um gesellschaftliche oder politische Revolutionen und Gegenrevolutionen selbst heute noch emotional aufgeladen sind. Genau das können wir jetzt auch bei der Ausstellung im Museum der Stadt beobachten.

Warum ist eine präzise Geschichtsschreibung so schwierig?

Geschichtsschreibung entsteht immer durch eine vorherrschende Interpretationslinie der Geschehnisse durch Historiker. Einerseits hat dies durchaus seine Berechtigung. So bildet sich praktisch automatisch eine Art Schnittmenge, die radikale Interpretationen etwas bremst. Andererseits kann daraus auch ein Nachteil entstehen - nämlich, wenn die Debattenbeteiligten eine wenig heterogene Gruppe sind. Die Geschichtsschreibung über die Weimarer Republik ist da ein gutes Beispiel: In aller Regel wird Geschichte fernab des "normalen" Bürgers geschrieben, nämlich an den Universitäten. Aber wer war denn bis weit über die Mitte des vergangenen Jahrhunderts überhaupt in der Lage, seine Kinder dorthin zu schicken? Dies waren die wohlhabenden Schichten, die zumeist einen konservativen, manchmal auch einen monarchistischen Hintergrund mitbrachten. Dadurch entstehen Befangenheiten, die dann - oft auch erst zeitversetzt - ihren Weg in die Forschungsliteratur finden. So entstand die Tendenz, dass die "linke" Revolution der Jahre 1918 und 1919 unter Historikern sehr kritisch gesehen wurde, als die "rechte" Niederschlagung. Letztere war, das wissen wir heute besser, an Brutalität kaum zu überbieten.

Warum hat der Stadtrat keine Korrektur der strittigen Passagen gefordert? Dieser Vorschlag lag ja auf den Tischen.

Im Grundsatz kann ich diesen Gedanken nachvollziehen. Seine politische Umsetzung halte ich aber für sehr problematisch: Die inhaltliche Hoheit über eine Ausstellung muss beim Kurator liegen. Wenn wir als Gremium damit beginnen, historische Interpretationen politisch vorgeben zu wollen, dann kommen wir ganz schnell zurück in dunkle Zeiten der deutschen Geschichte. Ich kann mir aber zum Beispiel gut vorstellen, dass Bernhard Schäfer, der ja ein gut ausgebildeter Historiker ist, seine Ausstellung zum Beispiel um eine Art Begleitzettel ergänzt - und darin noch einmal die auch in der Fachwelt manchmal kontroverse Interpretation dieses Teils der deutschen Geschichte unterstreicht.