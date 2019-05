23. Mai 2019, 22:02 Uhr Reden wir über Musik für die kranke Erzieherin

Christina Hartmann singt bei einem Benefizkonzert in Ebersberg

Interview von Johanna Feckl

Mit einem Benefizkonzert am Samstag, 25. Mai, möchten Freunde und Bekannte Spenden für eine 19-jährige Erzieherin aus dem Landkreis sammeln. Der jungen Frau mussten vor wenigen Wochen aufgrund ihrer Erkrankung an einer Meningokokken-Sepsis beide Füße sowie die Unterschenkel amputiert werden. Bevor de Stianghausratschn auf die Bühne in der Sieghartsburg tritt, wird die Emmeringer Sängerin Christina Hartmann () einige Songs spielen. Mit der SZ hat die 49-Jährige über das Konzert gesprochen.

SZ: Frau Hartmann, als Hochzeitssängerin gilt Ihre Kunst normalerweise Momenten, die für Viele zu den glücklichsten im Leben zählen. Und Ihre Musikerkollegin "de Stianghausratschn" beschert dem Publikum mit bayerischem Musikkabarett für gewöhnlich einen witzigen Abend. Glück und Humor sind bei so einem Benefizkonzert aber vermutlich weit weg. Wie passt das also zusammen?

Christina Hartmann: Es soll gleichermaßen ein Abend der Freude und der Anteilnahme werden, der die Leute zusammenbringt - Musik verbindet die Menschen immer. Wenn viele Besucher kommen, zeigt das, dass Mitgefühl da ist. Ich hoffe sehr, das kann ein kleiner Trost in dieser tragischen Situation sein.

Was genau erwartet denn die Zuschauer?

Zunächst werde ich den Abend mit einem Programm von etwa 20 bis 30 Minuten eröffnen, bevor de Stianghausratschn dann mit ihrem Musikkabarett loslegt. Ich möchte ein breites Programm anbieten: Soul, Blues - ein bisschen etwas Pfiffiges eben. Aber auch etwas Nachdenkliches, ein paar Liedermachergeschichten. Vielleicht beginne ich mit einem Mantra.

Sie meinen ein Lied, bei dem das Publikum mitsingen kann?

Ja, so in etwa. Es gibt da zum Beispiel ein Mantra, das geht so: "Ich mach' mein Herz auf und horch' hinein, ganz fein, ganz fein." Das wiederholt sich dann immer wieder, sodass jeder ganz leicht mitsingen kann. Das verbindet! Ich werde mich auf jeden Fall bemühen, eine schöne Eröffnung zu machen.

Wie haben Sie denn von dem Schicksal der jungen Frau erfahren?

Ich habe es in der Zeitung gelesen. Da macht man sich natürlich Gedanken: Was, wenn das der eigenen Familie passiert wäre? So etwas Schlimmes kann jedem widerfahren. Ich habe selbst eine Tochter.

Haben Sie mit der jungen Frau Kontakt gehabt und wissen, wie es ihr aktuell geht?

Weder die Frau noch ihre Familie kenne ich persönlich. Ich habe schon darüber nachgedacht, ob sie wohl da sein werden. Aber ich weiß nicht, wie der gesundheitliche Zustand der jungen Frau im Moment ist. Es würde mich freuen, einem der Familienmitglieder an diesem Abend die Hand zu drücken und es zu erfahren.

Und wie kam es zu Ihrer Beteiligung an dem Benefizkonzert?

Mich hat die Organisatorin angerufen und gefragt, ob ich dabei wäre. Da habe ich spontan zugesagt. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ein hoher Spendenbetrag zusammenkommt, damit sich die Familie die nötigen Umbauten und Anschaffungen leisten kann.

Das Benefizkonzert findet statt am Samstag, 25. Mai, in der Ebersberger Sieghartsburg. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass von 18.30 Uhr an, eine Spende von je 16 Euro wird empfohlen. Die Einnahmen gehen komplett an die junge Frau und ihre Familie.