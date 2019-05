3. Mai 2019, 22:05 Uhr Reden wir über Kulinarische Kontaktaufnahme

Jutta Bethmann organisiert ein Europa-Picknick mit

Interview von Stella Vogl

Europa in Ebersberg: Kurz vor der anstehenden Europawahl geht es beim Europa-Picknick am 9. Mai in der Volksfesthalle zwar weniger politisch, aber dafür umso kulinarischer zu. Beim gemeinsamen Essen soll ein kultureller Austausch zwischen Familien stattfinden. Während die Kleinsten mit Spielgeräten versorgt sind, können sich Jugendliche am Infostand des Kreisjugendrings über die Europawahl informieren. Die Geschäftsführerin des Partnerschafts-Komitees Jutta Bethmann gibt über die Hintergründe sowie über das Programm Auskunft.

SZ: Wie kam es überhaupt zu der Idee?

Jutta Bethmann: Zu der Idee des Gedankenaustauschs kam es bei einem Treffen mit anderen Partnerschaftsvereinen aus dem Landkreis. Dabei haben wir uns darüber unterhalten, wie man Europabegeisterung fördern und dabei nicht nur den Kopf, sondern auch die Sinne schulen könnte. Denn von den 12 171 Einwohnern der Stadt Ebersberg kommen immerhin 1729 Mitbürger aus dem Ausland. Und da wir sie eigentlich gar nicht kennen, wäre es doch schön, sich über Herkunft und Bräuche auszutauschen und zu erfahren, wie sie sich als Menschen aus anderen Ländern hier in Ebersberg fühlen. Als wir im Komitee zusammensaßen, haben wir uns schließlich gedacht: Mensch, wir können doch ein Europa-Picknick machen!

Und wissen Sie schon, welche Länder vertreten sein werden?

Da keine Anmeldung verlangt ist, sind wir selbst gespannt. Aber jeder ist willkommen, und wir freuen uns über mitgebrachte Speisen für unsere große Tafel, an der sich die Gäste bedienen können.

Neben Kulinarischem wird auch zum Tanz aufgefordert - welche Volkstänze kann man denn erwarten?

Hintergrund ist, dass in der evangelischen Kirche seit 30 Jahren eine Volkstanz-Gruppe von Christiane Reichert geleitet wird. Da donnerstags immer der Übungsabend stattfindet, hatte ich die Idee, diesen doch in die Volksfesthalle zu verlegen. So kann die Gruppe uns zeigen, was sie in den vielen Jahren erarbeitet hat. Neben ein paar komplizierteren Tänzen, die vorgeführt werden, sind wir bei den leichteren herzlich dazu eingeladen mitzutanzen.

Das Picknick am Donnerstag, 9. Mai, von 18 Uhr an in der Ebersberger Volksfesthalle steht allen Interessierten offen. Wer mitfeiern will, sollte Gläser, Teller und Besteck mitbringen. Spenden für das Büffet sind willkommen. Wer gern etwas über das eigene Heimatland erzählen oder zur Programmgestaltung beitragen möchte, kann sich zur Koordination bei kom-ebe-yss@t-online.de oder Telefon (08092) 229 90 anmelden.