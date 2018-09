5. September 2018, 21:59 Uhr Reden wir über Ironman für Einsteiger

Sonja Kluge über den Reiz eines Zehntel-Triathlons

Interview von Viktoria Spinrad

400 Meter Schwimmen, 18 Kilometer Radeln, vier Kilometer Laufen: Wer schon immer mal ein Zehntel des Ironman-Pensums absolvieren wollte, kann sich auf Sonntag, 9. September, freuen. Dann veranstaltet die Glonner Ortsgruppe der Wasserwacht ihren mittlerweile traditionellen Zehntel-Triathlon am Steinsee. Sonja Kluge von der Wasserwacht gibt Tipps für die Teilnehmer und solche, die es werden wollen.

SZ: Frau Kluge, gab es auch schon Teilnehmer, die vor Ende des Zehntel-Triathlons das Handtuch schmeißen mussten?

Sonja Kluge: Na klar, das gibt es immer. Allerdings sind das maximal zwei, drei pro Veranstaltung. Zum Beispiel, wenn jemand stürzt - denn mit einer Schürfwunde läuft es sich nicht besonders gut. Andere haben nach den 400 Meter Schwimmen gesagt: "Das reicht mir jetzt."

Aber Gelegenheitssportler dürfen schon antreten?

Selbstverständlich, die Route ist für jedermann zu schaffen. Man darf sich bloß nicht gleich am Anfang verausgaben. Mein Tipp: die Kraft einteilen, als mäßig Trainierter nicht gleich Vollgas geben.

Kann ich auch mit meinem Hollandradl vorbeischauen?

Ein Mountainbike wär schon nicht schlecht, schließlich geht es über Wald und Wiesen. Ganz schlecht sind deshalb auf jeden Fall Rennräder. Bitte nicht auf dem Rennrad kommen!

Wie kommt es überhaupt, dass das Rote Kreuz einen öffentlichen Zehntel-Triathlon veranstaltet?

Vor elf Jahren haben wir unser 50. Jubiläum der BRK Wasserwachts-Ortsgruppe Glonn-Kastensee unter anderem mit diesem Sportevent gefeiert. Und das kam so gut an, dass wir gesagt haben: Das machen wir jetzt jedes Jahr. Früher noch am Kastensee, mittlerweile am Steinsee.

Familien und Gruppen dürfen die Einheiten auch unter sich aufteilen. Ist auch der Vierjährige auf dem Stützrad gern gesehen?

Teilnehmen können Kinder ab sechs Jahren. Allerdings liegt selbstverständlich die Teilnahme im Ermessen der Eltern. Von dem, was ich bisher gesehen hab, waren die Kinder aber alle mindestens zehn Jahre alt. Und das ist wahrscheinlich auch gut so.

Kann, wer in dieser Saison noch den Ironman knacken will, auch einfach zehn Runden drehen?

Nein. Obwohl wir schon auch immer wieder waschechte "Ironmen" mit am Start haben. Die nutzen unseren Zehntel-Triathlon vor allem als entspannten Saisonabschluss. Bei uns läuft alles just for fun.

Der Wettbewerb findet am Sonntag, 9. September, am Glonner Steinsee statt. Der erste Startschuss ist um 12.30 Uhr, die Siegerehrung ist für 16 Uhr geplant. Anmeldungen unter https://tria.wasserwacht-glonn.de/. Nachmeldungen sind am Sonntag noch bis 12 Uhr vor Ort möglich.