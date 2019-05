8. Mai 2019, 22:24 Uhr Reden wir über Frühstück auf dem Bauernhof

Maria Voglrieder will Besuchern regionale Produkte servieren

Von Sabina Zollner

Das Leben auf dem Bauernhof erscheint vielen Menschen aus der Stadt oft fremd. Um das zu ändern, veranstaltet der Bayrische Bauernverband gemeinsam mit Landwirten aus ganz Bayern die Aktion "Frühstück auf dem Bauernhof". Dabei sollen Menschen aus Stadt und Land ins Gespräch kommen. Im Landkreis Ebersberg können Interessierte am Samstag, 11. Mai, das Leben auf dem Summererhof in Baiern näher kennenlernen. Im Gespräch verrät Inhaberin Maria Voglrieder mehr über das Programm und die Hintergründe der Veranstaltung.

SZ: Wie kam es zu der Veranstaltung?

Maria Voglrieder: Der Bauernverband hat nach Landwirten gesucht, die ihn bei dieser Aktion unterstützten. Und wir finden es wichtig, Erwachsene und Kinder darauf aufmerksam zu machen, welche Produkte in unserer Region hergestellt werden und wo sie diese kaufen können.

Was erwartet die Besucher?

Es beginnt mit einem Frühstück um 8.30 Uhr im Hofcafé, bei dem sich die Gäste verschiedene Sachen aus der Speisekarte aussuchen können. Wir versuchen, in unserer Speisekarte hauptsächlich regionale Produkte anzubieten. Neben unserem hauseigenen Käse und unseren Marmeladen gibt es Brot und Wurst aus der Region. Statt importierten Lachs gibt es bei uns geräucherte Lachsforelle aus Tuntenhausen. Während die Erwachsenen gemütlich frühstücken, können die Kinder Schmuck basteln. Auch können die Gäste unsere Käserei besuchen, in der wir Weich- und Schnittkäse herstellen.

Und wissen Sie schon, wie viele Gäste aus der Stadt kommen?

Von den Gästen, die sich bisher angemeldet haben, kommen etwa die Hälfte aus der Stadt. Allgemein ist das Interesse an unserem Betrieb in den letzten Jahren gestiegen. Vor allem regionale Produkte interessieren Menschen aus der Stadt immer mehr.

Das Frühstück auf dem Summererhof steht allen Interessierten offen. Anmeldungen sind unter Telefon (08093) 90 42 01 oder per E-Mail an info@summererhof.de möglich. Die Veranstaltung findet am Samstag, 11. Mai, von 8.30 bis 11.30 Uhr im Hofcafé des Summererhofs (Sonnefeldstraße 1) statt. Gefrühstückt werden kann außerdem am Samstag, 18. Mai, von 8.30 bis 11.30 Uhr auf dem Reisenthaler Hof der Familie Esterl, Reisenthal 1, in Glonn. Anmelden kann man sich für diesen Termin unter Telefon (08093)1426.