18. März 2019, 21:38 Uhr Reden wir über Ermittler vom Gesundheitsamt

Hermann Büchner kümmert sich um Gesunde, die gesund bleiben

Interview von Clara Lipkowski

An diesem Dienstag, 19. März, findet erstmals der "Tag des Gesundheitsamts" statt. Ausgerufen hat ihn das Robert-Koch-Institut für die rund 400 Gesundheitsämter in Deutschland, darunter das in Ebersberg. Leiter Hermann Büchner erklärt aus diesem Anlass, warum seine Mitarbeiter wie Polizisten ermitteln.

SZ: Herr Büchner, organisieren Sie in Ebersberg heute einen Aktionstag?

Hermann Büchner: Leider nicht und das bedauere ich sehr. Wir haben erst am 7. März über eine Pressemitteilung davon erfahren und so schnell konnten wir das nicht organisieren. Das ist unglücklich gelaufen.

Das Institut will vor allem die Bevölkerung über die Gesundheitsämter informieren. Wissen denn die Bürger nicht, was Ihre Behörde macht?

Ich denke, das Amt ist schon relativ bekannt bei den Bürgern. Aber verbessern kann man so etwas ja immer.

Sie sind zum Beispiel bei Infektionskrankheiten wie Masern gefragt.

Ja, Ärzte und Labore sind meldepflichtig, wenn sie Krankheiten wie Masern, Windpocken oder Zeckenbisse feststellen. Die leiten die Informationen an uns weiter und wir geben sie an das Robert-Koch-Institut, die übergeordnete Bundesbehörde, das RKI arbeitet mit unseren Daten. 2018 hatten wir im Kreis zum Glück nur einen Masernfall, aber wird eine Infektion eingeschleppt, kann sich das von einem auf den anderen Tag ändern. So wie bei McDonald's in Trudering, wo sich vor wenigen Tagen Gäste mit Masern angesteckt haben. Aber nicht alle Krankheiten werden namentlich erfasst. HIV zum Beispiel.

Also können Sie nicht sagen, wie viele Menschen mit HIV im Landkreis leben?

Das liegt daran, dass die Meldungen des Virus' nur in großen Postleitzahlengebieten zusammengefasst werden, damit die Anonymität gewahrt bleibt. Der Test ist immer anonym. Wer vermutet, sich mit dem Virus angesteckt zu haben, kann sich bei uns kostenlos testen lassen. Das gilt auch für Syphilis und Hepatitis B.

Das Gesundheitsamt ist auch bei Salmonellen gefragt. Was genau machen Sie da?

Gibt es einen Fall, ermitteln wir ähnlich wie die Polizei, wo die Infektionsquelle ist. Wir befragen die erkrankte Person, was sie wann und wo gegessen hat. Dann fahren wir mit der Lebensmittelüberwachung raus, etwa zur entsprechenden Metzgerei oder Eisdiele. Die Überwachung prüft dort die Lebensmittel und wir vom Gesundheitsamt nehmen Stuhlproben des Personals. Scheidet ein Mitarbeiter Salmonellen aus, bekommt er ein Tätigkeitsverbot, bis er frei von Erregern ist. Ärzte behandeln die Kranken, aber wir kümmern uns darum, dass die Gesunden gesund bleiben, wir wollen verhindern, dass sich Krankheiten ausbreiten. Hat jemand eine Hirnhautentzündung, die von Mensch zu Mensch übertragen wird, prüfen wir, mit wem er Kontakt hatte, damit diese Person rechtzeitig präventiv Antibiotika bekommt.

2018 wurden sie aktiv, weil in Markt Schwaben Trinkwasser verseucht war.

Die Trinkwasserqualität hier ist sehr gut. Aber 2018 mussten wir ermitteln, weil es coliforme Bakterien im Wasser gab. Wir haben dann eine Abkochanordnung herausgegeben und nach der Keimquelle gesucht. Es kam heraus, dass eine Lüftung beschädigt worden war und Bakterien so ins Wasser gelangt sind.

Vielen bekannt ist das Gesundheitsamt aber vor allem, weil Sie die klassischen Vorschuluntersuchungen machen.

Der Zweck ist es, Eltern zu beraten, ob ihre Kinder extra gefördert werden müssen, etwa bei der Sprachentwicklung, was das Gehör angeht oder die Motorik. Um dafür vor der Einschulung mehr Zeit zu bekommen, will der Freistaat diese vorziehen und mehr Untersuchungen durchführen. Das ist ein sehr gutes Konzept, das wir übernehmen möchten. Aber, ob ich dafür das Personal bekomme, dafür bräuchten wir mehr Ärzte, blieb bisher unbeantwortet.