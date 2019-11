Seit über zehn Jahren treffen sich in Poing Hobby-Familienforscher, um mehr über ihre Geschichte zu erfahren. Der 67-jährige Norbert Pappert beschäftigt sich seit fast 20 Jahren mit seiner Familiengeschichte und ist regelmäßig bei den Treffen mit dabei. An diesem Sonntag gibt er auch Neueinsteigern Tipps. Der SZ hat er verraten, wo man am besten mit den Nachforschungen beginnt.

SZ: Herr Pappert, wie gut ist eigentlich Ihre eigene Familiengeschichte erforscht?

Norbert Pappert: Meine Vorfahren sind in ganz Deutschland verteilt, ein paar kommen sogar aus den USA. Ich konnte bis in das Jahr 1723 zurückforschen. So habe ich rund 600 Personen ermittelt, die zu meinem Stammbaum gehören. Ich kenne dabei nicht nur ihr Geburts- und Sterbejahr, sondern auch ihre Lebensumstände im jeweiligen Jahrhundert.

Was haben Sie noch herausgefunden?

Ich habe durch diese Nachforschungen meine Halbgeschwister gefunden. Das war auch teilweise meine Motivation, mit der Familienforschung zu beginnen. Wir treffen uns jetzt ein bis zwei Mal im Jahr und sind Freunde geworden.

Wie weit kann man überhaupt zurück forschen?

Andere Mitglieder haben bereits über den Beginn der Kirchenbücher hinaus geforscht. Sie sind also in den Jahren vor 1550 mit ihrer Familienforschung angelangt.

Wo fängt man an, wenn man selbst mehr über seine Ahnen erfahren möchte?

Die erste Anlaufstelle sind immer die Eltern oder Großeltern. Dann kann man in Standesämtern weiterfragen. Häufig geht es in sehr kleinen Schritten voran. Der zeitliche Aufwand dabei ist recht hoch. Bei unseren Forschertreffen bekommt man dann weitere Tipps, hört Vorträge und lernt, wie man beispielsweise Kirchenbücher liest.

Ist die Suche durch das Internet einfacher geworden?

Ja, es gibt endlos viele Seiten, die weiterhelfen können. Man kann online beispielsweise Kirchenbücher einsehen und es gibt Datenbanken von Kriegsstammrollen aus dem ersten Weltkrieg von einzelnen bayrischen Soldaten.

Ist es wichtig, mehr über seine Vorfahren zu erfahren?

Da sind die Menschen geteilter Meinung. Den einen interessiert es, den anderen eben nicht. Für mich ist es ein schönes Hobby. Ich habe gemerkt, dass das Bedürfnis nach diesen Informationen in letzter Zeit gestiegen ist.

Die Familienforscher treffen sich alle zwei Monate, immer am ersten Sonntag im Monat, um 18 Uhr in der "Poinger Einkehr" in Poing. Das nächste Treffen findet am Sonntag, 3. November, statt.