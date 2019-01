18. Januar 2019, 21:46 Uhr Reden wir über Eine besondere Reise

Marco Gnacy aus Markt Schwaben ist beim Weltjugendtag in Panama

Interview von Johanna Feckl

Vom 22. bis zum 27. Januar findet der Weltjugendtag in Panama statt. Auch vier junge Christen aus dem Dekanat Ebersberg nehmen daran teil. Einer von ihnen ist Marco Gnacy . Der Markt Schwabener studiert Elektro- und Informationstechnik an der TU München und sitzt eigentlich an seiner Masterarbeit. Ehe es für ihn so richtig stressig wird, kommt ihm da die Reise nach Lateinamerika gut gelegen, um noch etwas Kraft zu tanken. Bevor sein Flieger vom Boden des Münchner Flughafens abhob, hat er sich noch ein paar Minuten Zeit genommen und mit der SZ bei einem Telefonat über den Weltjugendtag gesprochen.

SZ: Herr Gnacy, Sie sind 25 Jahre alt - eigentlich ja schon ein bisschen zu alt, um an einer Veranstaltung teilzunehmen, die das Wort "Jugend" im Namen trägt, oder?

Marco Gnacy: Ach, der Name ist einfach nur ein bisschen irreführend. Es sind eher junge Erwachsene gemeint, die meisten sind zwischen 20 und 30 Jahre alt. Der Weltjugendtag ist immer an einem anderen Ort in der Welt. Wenn man noch nicht mindestens 18 ist, kommt man dort überall schwierig hin.

In diesem Jahr findet der Weltjugendtag in Panama statt. Sprechen Sie denn eigentlich Spanisch?

Ja, ich hab's in der Schule gelernt, danach habe ich mit Hilfe einer App weiter gemacht. Und zwischen meinem Bachelor- und Masterstudium war ich schon einmal in Lateinamerika - von all dem habe ich mir ein bisschen was behalten.

Der Weltjugendtag beginnt am 22. Januar. Sie und Ihre drei Mitpilger sind aber schon früher aufgebrochen...

Die Woche vor dem eigentlichen Weltjugendtag findet in den Diözesen immer eine sogenannte "Woche der Begegnung" statt. Deshalb sind wir schon jetzt los.

Auf nach Panama?

Nein, noch nicht ganz. Panama ist als Austragungsland so klein, dass es die Unterbringung all der Pilger alleine gar nicht stemmen kann. Deshalb findet die "Woche der Begegnung" auch in den Diözesen in Nicaragua und Costa Rica statt. Wir haben uns eine Diözese in Costa Rica ausgesucht und die einfach angeschrieben, ein paar E-Mails später hatten wir die Zusage.

Und wem begegnen Sie dann so, bei dieser "Woche der Begegnung"?

Wir sind in Gastfamilien untergebracht. Soweit ich weiß haben die zusammen mit der Diözese dann Ausflüge organisiert - zu Veranstaltungen, Konzerten, Tanzfestivals und so etwas. Ich freue mich schon darauf!

Ist es denn Ihr erstes Mal bei einem Weltjugendtag?

Ich war schon öfters dabei, 2011 in Madrid und 2016 in Krakau. 2013 war er in Rio de Janeiro, da hat es bei mir aber zeitlich wegen der Uni nicht geklappt.

Was ist denn das Besondere bei solch einem Treffen?

Man trifft junge Menschen aus der ganzen Welt, die alle einen Bezug zur Kirche haben. Man feiert zusammen Gottesdienst, man tauscht sich aus, jeder erzählt seine Geschichte und von seiner Glaubensvorstellung. Das ist alles von Land zu Land unterschiedlich.

Gab es denn auch ein Highlight bisher?

Ein Erlebnis ist mir sehr im Kopf geblieben: Das war in Madrid bei der Andacht am Abend, ein stilles Gebet mit allen drei oder vier Millionen Pilgern und dem damaligen Papst Benedikt. Auf dem ganzen Platz war nichts zu hören, jeder war ruhig - das war etwas sehr Besonderes für mich.