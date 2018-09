3. September 2018, 22:09 Uhr Reden wir über Ein Vorbild aus Eisenblech

Zwei Landtagsabgeordnete erwerben Profilstelen ihres Vorgängers Anton von Hofstetten

Interview von Viktoria Spinrad

80 Kilogramm Eisenblech, 190 Zentimeter hoch, den Blick nach vorne gerichtet: Am Montag hat die zweite von fünf Stelen des einstigen Landtagsabgeordneten Anton von Hofstetten den Besitzer gewechselt. Kreiert haben sie Kirchseeoner Gymnasiasten in einem P-Seminar, um 200 Jahre bayerischer Verfassung zu gedenken. Während Landtagsabgeordnete Doris Rauscher (SPD) den Schülern einen Hofstetten still und heimlich abkaufte, lädt ihr CSU-Kollege Thomas Huber () zur Übergabe - und verrät, warum er seinen politischen Vorgänger aus dem heutigen Moosach gerade in diesen Zeiten als Vorbild sieht.

Herr Huber, wenn man den Hut wegrechnet, sind Sie beide genau gleich groß. Zufall?

Thomas Huber: Oh, stimmt. Wobei Franz-Josef Strauß ja schon zu Horst Seehofer gesagt hat: Wahre Größe bemisst sich nicht an der Körpergröße.

Sind Sie denn zufrieden mit Ihrem eisernen Zuwachs?

(Sieht an der Stele hoch) Selbstverständlich. Mir gefallen die natürlichen Farben, das passt gut zum Herbst. Außerdem ist die Stele standfest, kippt weder nach hinten oder vorne, noch zu weit nach links oder rechts.

Wie Ihre Partei?

Genau.

Was können wir von Hofstetten lernen?

(Schaut auf seine Notizen) Sparsame Haushaltsführung und gegen das Obrigkeitsdenken der Bürokraten angehen. Außerdem war Hofstetten den Aufzeichnungen zufolge ein Gerechtigkeitskämpfer, jemand, der sich für den kleinen Mann eingesetzt hat. Und er war jemand, der sich auch gegen Scharfmacher gewandt hat, wenn es drauf ankam.

So wie Sie?

Auch ich mag Scharfmacherei nicht. Mir liegt eher das Verbindende, das auch Hofstetten als kritischer und fortschrittlicher Geist gelebt hat.

Was hätte er mit Blick auf den Wahlkampf und das aktuelle politische Klima gesagt?

Hofstetten wäre wohl aufgestanden, hätte sich offen gegen die Brandstifter innerhalb der AfD ausgesprochen. Die gesellschaftliche Entwicklung beängstigt mich - und zwar von beiden Seiten. Rechtsextremismus lässt sich auch nicht mit Linksextremismus bekämpfen. Wir müssen schauen, dass wir wieder stärker für unsere demokratischen Werte einstehen und kämpfen.

Ich sehe gerade: Hofstetten hat ja gar keine Arme. Wie wollen Sie das so gemeinsam anpacken?

(Blickt wieder entlang der Stele nach oben) Es ist ja eine künstlerische Darstellung in Profilform. Und mir reichen die positiven Eigenschaften von Anton von Hofstetten, die mir Vorbild sind, weiter anzupacken!