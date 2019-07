18. Juli 2019, 21:51 Uhr Reden wir über Ein Großprojekt mit Zukunft?

Musikschulchef Bernd Kölmel zieht eine höchst positive Bilanz

Interview von Michaela Pelz

Fast ist sie schon vorbei, die erste "Projekt- und Schnupperwoche" der Musikschule Vaterstetten. Leiter Bernd Kölmel , der die Idee dazu von seiner vorherigen Wirkungsstätte mitgebracht hat, zieht im Gespräch ein sehr positives Fazit.

SZ: Ganze 69 Projekte stehen im Programm - wer hat sich das ausgedacht?

Bernd Kölmel: Schon Anfang des Jahres habe ich meine Kollegen gebeten, Vorschläge zu machen. Es sollten bewusst zwei Bausteine sein: offene Angebote und solche nur für Schülerinnen und Schüler. Einmal, um die Vielfalt der Musikschule nach außen sichtbar zu machen. Nach innen war das Ziel, jedem Schüler die Gelegenheit zu geben, über seinen Unterricht hinaus Erfahrungen im gemeinsamen Musizieren zu machen und so auch die Motivation zum Üben zu steigern.

Wie viele Anmeldungen gingen ein?

Knapp 400, aber zu einigen Terminen konnte man ja auch spontan dazukommen. Und teilweise lief es nicht über das Büro, sondern direkt über die Lehrer.

Wo fanden die Workshops statt?

Nicht nur im Musikschulhaus in der Baldhamer Straße, auch in Poing, Zorneding und Grasbrunn gab es vielfältige Angebote zum Mitmachen oder Ausprobieren.

Was ging denn am besten?

Besonders die offenen Angebote, etwa das Improvisieren, das Trommeln mit Cajons und Djemben oder das Samba-Batucada-Angebot. Auch die Möglichkeit, mit dem Handy Musik zu machen, kam super an.

Das klingt eher ungewöhnlich ...

Für uns sind dies besonders wichtige Themenbereiche, mit denen wir die Musikschule von ihrem oft angestaubten Image hin zu einem Dienstleister für alle Arten des aktiven Musizierens für Jung und Alt weiterentwickeln möchten.

Was war Ihr persönliches Highlight?

Als am Montag das ganze Gebäude beim Alphornblasen gebebt hat! Da stand ein Zehnjähriger neben einem 40-Jährigen - und alle waren begeistert...

Wie soll es jetzt weitergehen?

Dank der großen positiven Resonanz wollen wir diesen Weg fortsetzen. Es ist schon ein absolutes Großprojekt, das uns an die Grenzen der Organisation bringt, aber es hat sich gelohnt, besonders wenn man die vielen glücklichen Gesichter sieht!

Eindrücke: Konzertsaal Baldhamer Straße 39 an diesem Freitag, 18 Uhr: Projektpräsentationen; Straßenfest am Samstag, 17 Uhr: Ensembles und Bands, Jazz im Park in Poing, am Sonntag, 17 Uhr: Blasorchester, Sax-Ensemble, Big Band und mehr.