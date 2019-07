3. Juli 2019, 21:39 Uhr Reden wir über Die Bilanz der Sicherheitswacht

Polizeichef Helmut Hintereder über die ersten Eindrücke aus Poing

Interview von Franziska Bohn

In Poing gibt es die einzige Bürger-Sicherheitswacht im Landkreis. 40 Unterrichtsstunden wurden die Kräfte von der Polizei ausgebildet, mit anschließender Prüfung. Seit einem halben Jahr ist die Sicherheitswacht nun auf Streife, ausgerüstet mit Reizstoffsprühgerät, Erste-Hilfe-Set und Funkgerät. Zeit für den Leiter der Polizeiinspektion Poing Helmut Hintereder (Bildmitte, ), ein Resümee zu ziehen.

SZ: Warum braucht es eine Sicherheitswacht in Poing?

Helmut Hintereder: Die Sicherheitslage in Poing ist gut, aber es gibt nichts, was man nicht verbessern könnte. Es gibt aber einen Unterschied zwischen der tatsächlichen Sicherheit und der gefühlten Sicherheit. Letztere zu verbessern, schafft die Sicherheitswacht in jedem Fall. Denn sie sind vor allem dazu da, auf Streife zu gehen und für die Bürger ansprechbar zu sein. Uns ist es leider nicht möglich, in allen sieben Gemeinden Präsenz zu zeigen, weil wir mit Einsätzen stark belastet sind.

Darf die Sicherheitswacht Leute festnehmen?

Die Sicherheitswacht hat zunächst die gleichen Rechte wie jeder andere Bürger auch: Sie dürfen Personen vorläufig festnehmen. Wenn sie also einen Täter auf frischer Tat ertappt, darf die Sicherheitswacht ihn festhalten, bis die Polizei eintrifft. Darüber hinaus stehen ihnen als Sicherheitswachtmitarbeiter weitere Befugnisse zu: Sie dürfen Personen anhalten und befragen. Wenn zum Beispiel Jugendliche ein Fenster einschlagen und ein Ehepaar das gesehen hat, dürfen sie das Paar zum Tatvorgang befragen. Wenn Jugendliche im Park Alkohol trinken, dürfen sie deren Identität und Alter feststellen. Falls sie noch zu jung sind, um Alkohol zu trinken, verständigt die Sicherheitswacht die Polizei per Funkgerät. Außerdem darf die Sicherheitswacht zur Abwehr von Gefahren Platzverweise erteilen. Sehen sie beispielsweise Kinder auf einem zugefrorenen Weiher spielen und das Eis ist nicht dick genug, dürfen sie die Kinder wegschicken.

Gegen welche Verbrechen kämpft die Sicherheitswacht in Poing?

Die Sicherheitswacht wirkt vor allem Vandalismus und Straßenkriminalität entgegen. Ich bin überzeugt, dass dort, wo die Sicherheitswacht präsent ist, nichts passiert. Ich hoffe natürlich, dass die Straßenkriminalität weiter weniger wird. Genau sehen wir das erst in den Statistiken bei einer mehrjährigen Betrachtung.

Konnte der Personalmangel der Polizei dadurch abgefangen werden?

Man darf nicht sagen, dass die Sicherheitswacht ein Ersatz für die Polizei ist. Sie können uns keine Arbeit abnehmen. Aber sie können präventiv Straftaten und Ordnungswidrigkeiten verhindern. Dadurch haben wir dann weniger Arbeit. Eine Sicherheitswachtmitarbeiterin hat leider aus Zeitmangel aufgehört, es sind also nur noch vier. Falls in anderen Gemeinden Bedarf besteht, starten wir eine neue Ausbildungsrunde. Dann kann man sich wieder für die Sicherheitswacht bewerben.

Wie reagiert die Bevölkerung?

Wir hatten im Juni einen Meinungsaustausch mit den Angehörigen der Sicherheitswacht. Die Sicherheitswacht wird von den Bürgern sehr positiv aufgenommen. Viele kennen unsere Leute schon und quatschen gerne mit ihnen. Auch beim Poinger Volksfest Anfang Juli, wird die Sicherheitswacht anzutreffen sein. Einzelne, wenige fühlen sich beobachtet, wenn jemand Streife läuft und empfinden das als störend.