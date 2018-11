7. November 2018, 22:20 Uhr Reden wir über Das richtige Bauchgefühl

Ein uraltes Musikinstrument hat es Hans Kreuzer angetan

Interview von Stella Vogl

Wer auf der Suche nach Musikstunden ist und es dabei nicht beim klassischen Klavierunterricht belassen will, hat die Möglichkeit an der Volkshochschule einen höchst ausgefallenen Kurs zu belegen. Denn dort bietet der Musiker und Klangobjektebauer Hans Kreuzer () in zwei Kursen an, ein eigenes Didgeridoo zu bauen und das Spielen zu erlernen. Grund genug, um einmal nachzufragen, was es mit diesem urtümlichen Blasinstrument der Aborigines auf sich hat.

Herr Kreuzer, was ist das Besondere an einem Didgeridoo?

Der Klang. Der Klang ist einfach entspannend und beruhigend. Er gibt einem viel Ruhe. Und man lernt die Bauchatmung. Viele Leute sind ja Flachatmer, aber beim Spielen wird man dazu gezwungen, dass man mit dem Bauch atmet, weil ansonsten wird es bald anstrengend. Und diese Bauchatmung oder auch Zwerchfellatmung genannt, verlernt man auch nicht wieder, wenn man hin und wieder Didgeridoo spielt oder bewusst atmet im Alltag.

Wie kommt es dazu, dass Sie sich so eingehend mit diesem traditionellen Instrument aus Australien beschäftigen?

Ich habe das Didgeridoo vor langer Zeit im Radio gehört. Schon damals habe ich mich für exotische Musik interessiert. Und dann gab es zufällig einen Kurs in Passau, an dem ich dann auch teilgenommen habe. Seitdem bin ich quasi infiziert. Ich baue aber nicht nur Didgeridoos, sondern auch andere ausgefallene Instrumente wie Mongolengeigen, Brettzittern, Windspiele und Trommeln.

Was ist wichtig, wenn man ein Didgeridoo baut?

Das Mundstück ist wichtig. Es muss zum Mund des Spielers passen und die Bohrung darf weder zu dünn noch zu dick sein. Auch die Innenwand der Bohrung darf nicht zu rau oder fransig sein. Ansonsten wirkt es wie ein Schalldämpfer, dann klingen die Didgeridoos dumpf. Die typischen Didgeridoos bestehen aus Eukalyptus-Holz, das von Termiten ausgehöhlt wird. Die in Indonesien gefertigten Didgeridoos werden meistens gebohrt, dadurch entstehen die Fransen. Diese Instrumente werden zwar oft schön verziert, aber die Klangqualität ist meistens leider nicht so gut.

Und wie bauen Sie Ihre Didgeridoos?

Ich schnitze zwei Halbschalen und leime sie aneinander. Danach hobel ich diese ab und schleife sie. Oft verziere ich die Didgeridoos außen, indem ich sie mit Acryllack bemale oder sie mit Holzbeize und Holzwachs behandle.

Worauf muss man denn achten, wenn man auf einem Didgeridoo spielt?

Die Lippen müssen in der richtigen Schwingung vibrieren und die permanent oder Zirkularatmung muss man anwenden, damit ein ununterbrochener Ton entsteht. Jetzt kann man noch Schreie, Stimmen und Tiergeräusche dazugeben. Sonst muss man nichts beachten. Das ist wirklich einfach zu erlernen. Und wenn man einmal die Zirkulär-Atmung beherrscht, dann verlernt man das auch nicht mehr. Genauso wie Radfahren.

Sie geben nicht nur in Ebersberg Workshops - wie kommt das Instrument an?

Die meisten haben schon Spaß daran. Aber der große Boom war um 2000 rum, als die Olympischen Spiele in Australien stattfanden.

Bei Interesse können der Bau- und der Spielkurs unabhängig voneinander unter www.vhs-grafing.de oder telefonisch unter der (08092) 81950 belegt werden. Die Kurse finden am 10. November in der Dr.-Wintrich-Straße 3 in Ebersberg statt. Zwischen 13 und 15.30 Uhr werden die Didgeridoos gebaut, in dem darauffolgenden Kurs von 16 bis 20 Uhr lernen die Teilnehmer, das Instrument zu spielen.