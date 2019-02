25. Februar 2019, 22:06 Uhr Realschule Vaterstetten Informationsabend zum Übertritt

Einen Informationsabend für den Übertritt an die Realschule veranstaltet die Staatliche Realschule Vaterstetten am Donnerstag, 14. März. Neben allgemeinen Erläuterungen über den Bildungsgang der Realschule und Hinweisen zu den Themen Einschreibung und Aufnahmeverfahren, erhalten die Eltern und interessierte Schüler Einblick in die besonderen Schwerpunkte der Schule. Vorgestellt werden insbesondere die Fachbereiche Informationstechnologie, Physik, Chemie, Biologie, Informatik, Musik, Hauswirtschaft und Werken. Fachlehrkräfte geben dabei jeweils Erläuterungen und stehen für Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr in der Aula mit einer Schulhausführung. Um 18.30 Uhr findet die Informationsveranstaltung zum Übertritt statt.