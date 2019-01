24. Januar 2019, 22:09 Uhr Rathauskonzert Vier Saxofone, vier Komponisten

2018 war der 100. Geburtstag von Leonard Bernstein - deshalb hat das Sonic-Art-Saxophonquartett ein Programm aus lauter Werken amerikanischer Komponisten zusammengestellt. Zu hören ist es beim Vaterstettener Rathauskonzert am Sonntag, 27. Januar, um 19.30 Uhr im Seniorenwohnpark. Vom Jubilar wird die "Candide"-Ouvertüre, eine Suite aus der "West Side Story" und der Geburtstagsgruß "Slava" an seinen Freund Mstislav Rostropowitsch zu hören sein. Hinzu kommen "Three Preludes" und Auszüge aus "Porgy & Bess" von George Gershwin, die "Four Piano Blues" von Aaron Copland und das berühmte "Adagio" von Samuel Barber. Es spielen Adrian Tully, Alexander Doroshkevich, Claudia Meures und Annegret Tully. Das Kammermusikensemble verströmt internationales Flair: Seine Mitglieder stammen aus Weißrussland, Australien und Deutschland und haben in Paris, Amsterdam, Berlin und London studiert. Sonic-Art wurde 2005 gegründet und hat sich seither durch viele Preise einen Namen gemacht. Karten gibt es beim Buchladen in Vaterstetten oder bei der Papeterie Löntz in Baldham sowie an der Abendkasse. Schüler und Studenten erhalten 50 Prozent Ermäßigung.