25. Februar 2019, 22:06 Uhr Rathauskonzert Vaterstetten Der Schlüssel zu Schubert

In 14 wunderbaren Miniaturen machen Schauspieler Ulrich Noethen und das "Grau-Schumacher Pianoduo" mit dem Komponisten vertraut

Von Ulrich Pfaffenberger

Lesungen mit Musik gehören zur lieb gewordenen Tradition der Rathauskonzerte Vaterstetten. Beim Gastspiel im Bürgerhaus Neukeferloh am Sonntagabend begegnete das Publikum "Moments Musicaux - Ein musikalisches Kaleidoskop in 14 Bildern über das Leben Franz Schuberts". Wobei es das Kaleidoskop nicht selbst zu drehen brauchte. Das übernahmen der Schauspieler Ulrich Noethen, der exemplarische Episoden aus dem kurzen Leben des Komponisten rezitierte, und das Grau-Schumacher Pianoduo, das am Klavier zu vier Händen ebenso exemplarische Stücke aus seinem Opus vortrug. So wandelte sich ein Konzert zum biografischen Gastspiel eines großen Musikers, über den man mehr zu wissen glaubt, als man tatsächlich weiß.

Schon die erste Geschichte, die Noethen erzählt, spielt mit diesem Gegensatz, die von Schuberts Brille. Jenes äußere Kennzeichen des Komponisten, das als Unterscheidungsmerkmal für all jene taugt, die eine "Unvollendete" und eine "Eroica" nicht auseinanderhalten können. Entsprechender Kult wird bis heute um diese Augengläser getrieben. Er liefert dem Schauspieler die Plattform, auf der sich seine Stimme in feinen Nuancen und über wenige Sätze hinweg vom nüchternen Betrachter zum mal liebevollen, mal ironischen Bewerter wandelt. Was sich zu Beginn wie nüchterne Distanz anfühlt, erweist sich flugs als Ausbund schöner und präziser Sprache, die so viel Glaubwürdigkeit ausstrahlt wie das Zeugnis eines Zeitgenossen, der Schubert gerade noch nebenan im Kaffeehaus gesprochen hat.

Ulrich Noethen strahlt in seinen Erzählungen so viel Glaubwürdigkeit aus wie ein Zeitgenosse des Komponisten. (Foto: Christian Endt)

Eine tiefe Verneigung hat zudem jener verdient, der die Texte für diesen Abend geschaffen hat, der frühere SWR-Musikredakteur Hans Hachmann. 14 Miniaturen, aus dem Leben Schuberts gegriffen, die in ihrer Anschaulichkeit und Intimität mehr über den Mann und Musiker, den Denker und Freund, den Liebhaber und Leichtsinnigen verraten als manche Biografie von vielen hundert Seiten. Wie Stefan Zweig in seinen "Sternstunden der Menschheit" versteht es der Autor, Schlüsselereignisse zu dramatisieren und aus einer Szene heraus ganze Lebensabschnitte und Schaffensperioden zu erschließen. Da hat einer nicht nur biografische Daten ausgewertet und Material gesichtet, sondern in der Begeisterung für schöne Geschichten aus der reichen Ernte eines Künstlerlebens zielsicher die besten Früchte herausgepflückt. Allein schon wie er, im letzten Bild, Schubert auf dem Sterbebett, auf dessen Begeisterung für Romane James Fenimore Coopers anspielt und die Passage aus "Lederstrumpf - Der letzte Mohikaner" zitiert, in der die tödlich verletzte Cora auf der Bahre fortgetragen wird: Welch geniales Spiel mit Weltliteratur und Schuberts Liebesfähigkeit, die sich bis in die Fieberfantasien seiner letzten Stunden zieht.

So farbig und anschaulich sind die Geschichten erzählt, dass man sich als Zuhörer ganz vertraut fühlt mit den Kupelwiesers und Mayrhofers, mit Sonnleithner, Schober und Senn und wie sie alle hießen aus der verschworenen Wiener Gemeinschaft. Dass es "Schubertiaden" schon zu seinen Lebzeiten gab und nicht erst heute in Hohenems, oder dass es Liszt zu verdanken ist, dass manches seiner Werke erst richtig populär wurde, oder dass die Forelle Müllerin eine Hommage an zwei seiner Werke ist: Dies und ein Dutzend anderer Episoden schaffen einen plastischen Rahmen, in dem sich die kompositorische Meisterschaft und das opulente Erbe an Liedern und romantischen Motiven dann doch als menschliche Eigenschaften entpuppen, statt in der Altarkapsel der Genie-Verehrung eingeschlossen zu bleiben. Indem Autor, Rezitator und Musiker wie in einer Sinfonie verschiedene Themen, Stimmen und Tempi miteinander verweben, indem sie Raum lassen, in dem sich Briefe, Gedanken und musikalische Werke Schuberts simultan entfalten, umschiffen sie die Versuchungen des Anekdotischen und entlocken dem Kaleidoskop ein ganzheitliches Bild des Komponisten.

Andreas Grau und Götz Schuhmacher liefern am Piano die passenden Meisterwerke. (Foto: Christian Endt)

Dies alles bliebe jedoch flüchtig, bekäme das Gesamtwerk nicht durch das vorzügliche Spiel von Andreas Grau und Götz Schumacher jenen Halt, der den Worten der Erzählung das Weiterleben in den Gedanken der Zuhörer erlaubt. So, wie sich das Duo der Sonaten und Walzer, der Lieder und Fantasien annimmt, fühlt man, was Grillparzer zu seinem Gedicht "Schubert heiß ich, Schubert bin ich" inspiriert haben mag. Noch größere Nähe ergibt sich dann noch, als die beiden das Trio aus dem "Marche es-Moll" mit Passagen aus Schuberts allegorischer Erzählung "Mein Traum" kunstgerecht verweben, bei deren Vortrag Noethen nicht Rezitator ist und nicht Rolle, sondern Stimme eines lieben, nahen Anverwandten. Eines Menschen, der auch widrigste "Lebensstürme" als Inspiration hinnimmt - woran man uneingeschränkt zu glauben mag, wenn man das gleichnamige Allegro a-Moll so tief gehend vielschichtig gehört hat wie an diesem Abend. Ein halbes Dutzend imaginärer Vorhänge am Schluss zeigt, wie sehr das Publikum davon berührt war.