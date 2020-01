Furios starten die Vaterstettener Rathauskonzerte ins Jahr 2020: Von Barock bis hin zu russischer Folklore reicht das Programm des Neujahrskonzerts am Sonntag, 12. Januar, um 19.30 Uhr im Seniorenwohnpark Vaterstetten. Kompositionen von Giuseppe Tartini, Pablo de Sarasate, Pavel Necheporenko, Niccoló Pagagnini, Alexander Schalow, Igor Frolow, George Gershwin, Tomaso Antonio Vitali,, Antonio Bazzini und anderen werden in einer nicht alltäglichen Triobesetzung zu hören sein: Andrei Gorbatschow, Natalia Anchutina und Lothar Freund spielen Balalaika, Domra und Klavier.

Andrei Gorbatschow studierte am berühmten Gnessin-Institut in Moskau, wurde erster Preisträger beim Andreew-Wettbewerb für Balalaika und spielte schon vor Königin Elisabeth II. in England. Inzwischen gibt er Meisterkurse in der ganzen Welt und arbeitet neben seiner solistischen Tätigkeit als Direktor im Fachbereich Saiteninstrumente an der Gnessin-Musikhochschule. Dort studierte auch seine Kollegin Natalia Anchutina die Domra, eine Vorläuferin der Balalaika. Sie unterrichtet heute ebenfalls an dem Moskauer Institut. 2004 gewann sie beim Grand Prix, der dem ARD-Wettbewerb gleichzusetzen ist, den ersten Preis und gilt als beste Domristin Russlands. Teil ihrer Biografie sind Aufnahmen im russischen Rundfunk und Fernsehen sowie internationale Konzerttourneen in Asien und Europa. Lothar Freund studierte Klavier und Liedbegleitung in Mainz. Seit 1989 arbeitet er ausschließlich als Klavierbegleiter für Sänger und Instrumentalisten.

Karten für das Neujahrskonzert gibt es im Vorverkauf in der Gemeindebücherei Vaterstetten sowie über München Ticket. Zu dessen Vorverkaufstellen gehört auch die Papeterie Löntz in Baldham, erreichbar unter (08106) 67 69. Das Callcenter hat die Nummer (089) 54 81 81 81, online wird man fündig unter www.muenchenticket.de. Die Abendkasse öffnet um 18.45 Uhr. Schüler und Studenten erhalten 50 Prozent Ermäßigung auf alle Plätze.