Domra und Balalaika gehören in Konzertsälen des russischen Kulturkreises zum guten Ton. Hierzulande sind sie sehr selten zu hören und zu sehen. Es sei denn, man ist Abonnent der Rathauskonzerte Vaterstetten und bekommt diese Instrumente dort zum Neujahrskonzert präsentiert. Der Überraschungseffekt zum Auftakt der Saison hat inzwischen einen gewissen Kultstatus. Nicht nur, dass er für überdurchschnittlich hohen Publikumszuspruch sorgt - nein, auch der Gesprächsbedarf hinterher wächst. Da darf sich Veranstalter Kurt Schneeweis dann in einer Runde langjähriger Stammgäste auch für sein Geschick rühmen lassen, aus dem großen Angebot ungewöhnlicher Ensembles wieder einmal ein Glückslos gezogen zu haben. Genau deswegen, so der Tenor der Treuen, gebe es am Besuch der "Konzerte ohne Rathaus, aber mit Esprit" nichts zu rütteln.

Das Trio, das am Sonntagabend auf der Bühne im großen Saal des Seniorenparks zu Gast war, erwies sich der Erwartungshaltung genauso gerecht wie dem selbstgestellten Anspruch. Natalia Anchutina an der Domra und Andrei Gorbatschow an der Balalaika sind nicht nur angesehene Hochschuldozenten, sie gehören auch international zur Spitze der Solisten auf ihrem jeweiligen Instrument. Mit Lothar Freund ist ihnen zudem ein Klavierbegleiter begegnet, den die Begeisterung für die beiden traditionsreichen Musikinstrumente und ihren ungewöhnlichen Klang dazu gebracht hat, sich ausschließlich deren Partnerschaft zuzuwenden. Wie tief die Verbindung reicht, ist zum einen den kundigen Erläuterungen Freunds zu entnehmen, die er in den Auftritt einflicht und damit dem Publikum eine größere Nähe zu dieser seltenen Musik beschert. Zum anderen spiegelt sie sich in der Akkuratesse des Zusammenspiels, das angesichts der extrem ausgeprägten Rhythmik eine Genauigkeit zeigt, die, ließe sie sich messen, im Nanosekundenbereich läge.

Jeweils nur drei Saiten stehen auf beiden Instrumenten zur Verfügung, die sich im Klangbild indes fein unterscheiden. Hier die wohlklingende Domra, deren Verwandtschaft zur Laute optisch und akustisch unbestreitbar ist, dort die rustikale Balalaika, ursprünglich von musizierfreudigen Muschiks aus Kürbissen und Holzstangen geschaffen, nachdem ihnen der Zar die Domra verboten hatte. Charakteristisch für das Spielen auf beiden ist die durchgängige Nutzung des ganzen Stegs, bis hinein in die höchsten Oktaven, ein überwiegend temporeiches Anschlagen der Saiten, diverse Varianten des Pizzicato und ein eindringliches Vibrato. Um Welten anders hört sich das an als bei der Gitarre - oder bei der Geige. Es gehört zu den Entdeckungen des Abends, dass sich das Trio unter anderem neu arrangierter Stücke bedient, die üblicherweise Violinisten zur Demonstration ihres Könnens nutzen: So bekommt Paganinis "Il carnevale di Venezia" so neue Formen und Farben, dass man aus dem Staunen kaum mehr herauskommt. Dort, wo sonst die "Teufelsgeiger" mit höllischem Tempo am Anschlag angekommen scheinen, beschleunigen Domra und Balalaika noch einmal so kräftig, dass man sich verwundert fragt, wo deren Spieler die Hände dafür hernehmen.

Dass die beiden Solisten, die jeweils eine Hälfte des Konzerts bestreiten, bevor sie sich für zwei Schlussstücke zusammenfinden, ihre Zuhörer nicht nur mit kraftvollem und schnellen Spiel begeistern können, zeigt sich in den stilleren Passagen und dann, wenn das Thema nach höherer Bandbreite im Ausdruck verlangt. Bei Antonio Bazzinis "Tanz der Kobolde" zum Beispiel erweist sich Natalia Anchutina als eine Meisterin des Ritardando und der kunstvollen Sprünge zwischen hohen und tiefen Tönen, zwischen wildem Ausbruch und sanftem Gleiten. Bei der "Nachtigall" wiederum in Anlehnung an ein Gedicht Puschkins, das Freund voranschickt, verwächst die Musikerin so eng zur Einheit mit ihrem Instrument, das es klingt, als käme der Gesang des Vogels aus ihrer Kehle. "So etwas habe ich noch nie gehört", werden Zuhörer hinterher darüber sagen.

Andrei Gorbatschow, der die meisten Titel des Abends neu arrangiert hat, zeigt bei der "Carmen-Fantasie" von Pablo de Sarasate, warum die Balalaika zwar der Folklore ihre Berühmtheit zu verdanken hat, dass ihr aber ihre Eingliederung in die Gilde der klassischen Instrumente zurecht erfuhr. Ebenso wie bei den folgenden Variationen über das Thema aus dem Caprice Nr. 24 von Paganini und bei einer Konzertfantasie von Igor Frolow über Themen aus "Porgy and Bess" reizt er aus, was Vibrato und Flageolett hergeben - getragen von einer offenkundigen Verliebtheit in sein Instrument, der das Beste der Klangseele gerade gut genug ist. Das Vaterstettener Publikum lohnt's mit stürmischem Applaus und verzichtet freundlicher- und stilvollerweise bei der Kalinka-Zugabe aufs Mitklatschen.