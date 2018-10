22. Oktober 2018, 21:54 Uhr Rathauskonzert Grafing Meilensteine mit Mehrwert

Das "Voyager Quartet" und die Sopranistin Alexandra Steiner begeistern mit Schubert und Mendelssohn

Von Peter Kees, Grafing

1977 schickte die NASA die Weltraumsonden Voyager 1 und Voyager 2 ins All, bestückt unter anderem mit je einer goldenen Schallplatte - gedacht als Anschauungsmaterial für die mögliche Begegnung mit Außerirdischen. Darauf gepresst: Meilensteine europäischer Musik - Strawinskys Danse Sacrale aus "Le Sacre du Printemps", die Cavatina aus Beethovens Streichquartett op.130 und Bachs Präludium und Fuge in C-Dur aus dem "Wohltemperierten Klavier". Nach dieser Mission hat sich das Voyager Quartet, bestehend aus Mitgliedern des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, des Cherubini Quartetts und des Modern String Quartets, benannt. Am Sonntag waren die vier Musiker zu Gast beim Grafinger Rathauskonzert, auf dem Programm: weitere Meilensteine der Musikgeschichte.

Leider war der Primarius des Ensembles erkrankt. In Christoph Henschel vom gleichnamigen Quartett war jedoch in letzter Minute ein wunderbarer Ersatz gefunden. Erster Programmpunkt: eine vom Bratscher des Ensembles, Andreas Höricht, bearbeitete Version des Schubertliedes "Gute Nacht" aus der "Winterreise". Allerdings begann diese Streichquartettfassung nicht mit jenen berühmten Moll-Achteln, sondern mit einem hinzukomponierten Intermezzo. Diesen zeitgenössischen Eingriff des Bratschers darf man gern als musikalischen Kommentar verstehen, als Intervention, die jene durch allzu häufige Aufführungen entstandene Patina abträgt und das Fremdsein in der Welt, um das es in der Winterreise geht, wieder hörbar macht. Natürlich fällt einem dabei Hans Zenders Fassung der "Winterreise" ein, doch hier fehlt der Gesang, die Singstimme ist in die Streicher verlegt.

Zu den drei Schubert-Liedern im Anschluss - "Am See", "Die Sterne" und "Ständchen" - gesellte sich die Sopranistin Alexandra Steiner, unter anderem als Woglinde aus dem Bayreuther "Ring" bekannt. Mit ihrer reinen und klaren Stimme, ihrer Natürlichkeit und Kraft überzeugte sie das Grafinger Publikum schnell. Auch diese Lieder waren im Streichquartett um musikalische Kommentierung ergänzt, Intermezzi aus der Feder Hörichts.

Musikalisch kommentiert hat auch der 1936 geborene Komponist Aribert Reimann. Das Voyager Quartet und die Sängerin führten dessen Bearbeitung von acht Liedern Mendelssohn-Bartholdys für Streichquartett und Sopran auf, die Reimann ebenfalls durch eigene Intermezzi verbunden hat. Es gilt dem Komponisten ein großes Lob auszusprechen: Ihm ist ein dichtes Werk gelungen, das zeitgenössische Klänge äußerst geschickt mit romantischer Tonsprache verknüpft. Auch die Sängerin und die Musiker haben für ihre hinreißende Interpretation ein dickes Kompliment verdient, zumal man kurzfristig die fehlende Geigenstimme in die verbleibenden drei Streicher verlegte, fehlte dem eingesprungenen Gast doch schlicht die Zeit, das komplette Programm einstudieren.

Mit Sicherheit als Meilenstein romantischer Musik darf Schuberts Quartettsatz in c-Moll D703 bezeichnet werden, der nach der Pause erklang. Fast rauschartige Momente waren zu hören, es wurde aufregend musiziert. Auffallend der Umgang mit Dynamik: Wie wunderbar dieses Quartett Pianissimo zu spielen vermag und dabei eine äußerst zarte, warme Klangwelt entwickelt - großartig! Auch im folgenden Beethoven-Streichquartett Nr.16, F-Dur, op. 135, Beethovens letztem, bestätigte sich dies. Dass diese Musik mitunter als spröde bezeichnet wird, sei mit Verweis auf die Komplexität des Werkes gestattet, Beethovens Blick in die Zukunft ist allerdings atemberaubend. Bestechend musizieren es die vier Streicher, Christoph Henschel (Violine), Maria Krebs (Violine), Andreas Höricht (Viola) und Klaus Kämper (Violoncello). Man muss es wieder einmal sagen: Die Grafinger Rathauskonzerte sind wahrlich Meilensteine im kulturellen Leben des Landkreises.