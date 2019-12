Der Singkreis Ebersberg lädt zu seinem traditionellen Adventssingen ein. Es trägt den Titel "So weissagt der Prophet" und findet statt am Samstag, 21. Dezember, in der Stadtpfarrkirche Sankt Sebastian. Beginn ist um 19 Uhr. Karten zu 14/10 Euro sind im Rathaus Ebersberg erhältlich: Jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr kann man dort Tickets erwerben. Eine Reservierung ist aber auch per Mail möglich, und zwar an karten@singkreis-ebersberg.de. Der Leiter des Singkreises Ebersberg, Sepp Krammer, hat mit feinem Gespür das Programm für diesen besinnlichen Abend zusammengestellt, den Christine Krammer mit verbindenden Texten bereichern wird. Zum Singkreis und Musikanten aus dem Ebersberger Gäu - etwa der neu formierte Ebersberger Volksmusik und den Steigbaam Weisenbläsern - werden sich Gäste von weiter weg gesellen: die singende Familie Oberhöller aus dem Pustertal in Südtirol und die jungen Musikanten der Geigenmusi hoib & hoib aus dem Oberland und dem Werdenfelser Land.