21. August 2018, 21:51 Uhr Radtour Zu den Anfängen Poings

Am Freitag wird die archäologische Kulturroute eröffnet

Schon in der Steinzeit haben sich Menschen in der Schotterebene bei Poing angesiedelt, das haben archäologische Ausgrabungen gezeigt. Auch in den Jahrtausenden danach blieb Poing ein beliebter Wohnort. Künftig können Interessierte jederzeit eine Radtour oder einen Spaziergang in die Historie unternehmen, denn am Freitag, 24. August, wird eine archäologische Kulturroute zu den archäologischen Fundorten eröffnet.

Die Zeitreise, die 5000 Jahre zurück führt, beginnt um 16 Uhr am Marktplatz in der Ortsmitte. Archäologin Petra Haller, unter deren Leitung zahlreiche Grabungen der vergangenen Jahre stattgefunden haben, und die die Kulturroute in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt realisiert hat, führt an den Bestattungsort des "Fürsten von Poing" vor 3000 Jahren, an ein Gräberfeld der Glockenbecherzeit, an römische und an mittelalterliche Siedlungsorte. Die Route zu den Wegmarken der vorgeschichtlichen Entwicklung Poings ist mit Schautafeln markiert.

Die archäologische Kulturroute ist damit die zweite von den drei geplanten Kulturrouten - die Route entlang der historischen Ortsbebauung wurde 2017 eröffnet, eine Erweiterung im Juli dieses Jahres und die dritte Route zur zeitgenössischen Architektur ist in Planung.

Eröffnet wird die Kulturroute von Bürgermeister Albert Hingerl am Marktplatz. Um 16 Uhr ist Treffpunkt für die Führung. Die Fundorte liegen auch in Poing Am Bergfeld, Teilnehmer sollen daher am besten mit dem Fahrrad kommen, so der Rat der Gemeinde. Wer kein Fahrrad hat, soll trotzdem die Möglichkeit haben mitzumachen: Eine kleine Anzahl Leihräder kann die Gemeinde zur Verfügung stellen. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei. Die Eröffnung findet auch bei Regen statt. Die Führung entfällt bei starkem Regen, ein Ersatztermin wird bekannt gegeben.