1. März 2019, 22:04 Uhr Radmuttern gelockert Vorderreifen löst sich bei der Fahrt

Während der Fahrt hat sich am Donnerstag auf der Kreisstraße zwischen Ottersberg und Poing der linke Vorderreifen vom Auto eines 19-jährigen Plieningers gelöst. Der Vorfall hatte glimpfliche Folgen, dem jungen Mann gelang es laut Polizei, seinen Wagen am rechten Fahrbahnrand im Grünstreifen zum Stehen zu bringen. Am Auto wurden in der vergangenen Woche die Reifen gewechselt, "eine Nachkontrolle der Radmuttern nach 50 Kilometern erfolgte offensichtlich nicht", so die Polizei. Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro.