In der Schrottgalerie in Glonn wird wieder Programm gemacht - und das ist vor allem eines: vielseitig

Freitag der dreizehnte gilt manchen ja als der Unglückstag schlechthin - für alle, die dagegen das etwas andere Musikerlebnis jenseits des Mainstream schätzen, können sich an diesem Tag freuen. Denn dann beginnt die neue Saison in der Schrottgalerie Friedel in Glonn, wo ein heißer Herbst bevorsteht.

Den Anfang machen eben am Freitag, 13. September, die Lindenblüten. Wer jetzt an Erkältungstee denkt, irrt gewaltig, die Band, bestehend aus Andy Saeger, Götz Hünnemeier und Marina Lampl hat sich dem Covern von Udo-Lindenberg-Songs verschrieben. Die drei versprechen ihren Zuhörern einen Abend, an dem es hinterm Horizont noch weitergeht. Eine Woche darauf, am Samstag, 21. September, sind dann Peter Schneider und Alexandra Fischer in Glonn zu hören. Die beiden spielen Blues und bekannte Jazzstücke, Boogie Woogie und eigene Kompositionen.

Lieder aus einer bewegten Zeit gibt es am Freitag, 27. September, wenn das Sendlinger Revolutionsensemble seinen Auftritt hat. Die Gruppe, bestehend aus Johanna Weiske, Dominik Frank, Andreas Porsch, David Roesner, Jakob Greithanner und Thomas Schneider, widmet sich der vor 100 Jahren blutig zu Ende gegangenen Münchner Räterepublik. Weniger blutig aber sicher nicht langweilig wird es am Samstag, 28. September, wenn eine weitere Zeitreise auf dem Programm steht. Dazu laden Double Pete, bestehend aus Peter Henne alias "Chicken Pete" und Peter Weber ein, auf dem Programm steht Blues aus der Zeit der 1920er bis 30er Jahre. Einen musikalischen Ausflug gibt es auch eine Woche später, diesmal, am Freitag, 4. Oktober, geht es in die Gassen und Tavernen des Südens. Dorthin entführen Ricardo Volkert und Stefan Straubinger ihre Zuhörer, mit Gesang, Gitarre und Bandoneon. Auf dem Programm stehen traditioneller Flamenco, andalusische Volkslieder und Vertonungen spanischer Dichter verschiedenster Epochen. Blues und Dichtkunst gibt es dann am Sonntag, 5. Oktober, zu hören. Schorsch Hampel spielt an der Gitarre klassischen amerikanischen Blues und singt dazu in bairischer Mundart, Motto: "A Jeds hod amoi an Blues".

Mit Musik Geschichten erzählen, das versprechen Fritz Böhle, Ingrid Geupel, Karin Hofmann, Stephanie Obermeier und Reinhard Weber, zusammen sind sie die Gruppe Zebulon. Seit mittlerweile 32 Jahren spielen sie traditionelle Musik aus ganz Europa. In der Schrottgalerie sind sie am Freitag, 11. Oktober, zu hören. Der Samstag, 12. Oktober, gehört dann Zapf'nstreich. Rudi Zapf und seine Bandkollegen Gerhard Wagner, Andreas Seifinger und Steffen Müller haben kürzlich ihre neue CD "Weltwärts" veröffentlicht, aus der sie einiges zum Besten geben werden, genau wie beliebte Klassiker.

Gäste aus Göttingen sind dann am Freitag, 18. Oktober, zu Besuch: Die Band Front Porch Picking, bestehend aus Peter Funk, Dirk Heimberg, Wolfgang Beisert, Hans-Jörg Maucksch und Tom Dyba bringt ein Programm aus Americana, Hawaiian and Western Hotswing, New Acoustics und Blues auf die Bühne, Vorbilder sind unter anderem Doc Watson, Hank Williams und Sol Hoopii. Berührende Roots-Musik zwischen tiefschwarzem Delta Blues, federndem Ragtime und beseelten Spirituals, so lautet die Ankündigung der Veranstalter für den Samstag, 29. Oktober. Dann kommt Black Patti in die Schrottgalerie, seit 2011 besteht das Duo aus Peter Crow C. und Ferdinand "Jelly Roll" Kraemer.

Knapp zwei Jahre Pause hat sich die Gruppe d'Housemusi gegönnt, am Freitag, 25. Oktober, sind sie in neuer Besetzung wieder zu hören. Toni Fischer, Sonja Schroth und Sepp Müller werden gemütlichen Stubenrock und groovige Landler mit Zither, Steirischer und Percussion zum Besten geben. Mundartliches steht auch am Freitag, 8. November, auf dem Programm, wenn Himmel, Arsch & Zwirn in Glonn auftreten. Die Band aus Fabian "Fabi" Zöckler, Stephan "Stevie" Moises, Thomas "Tommy" Böhm und Uwe "Uffi" Nußbaum bringt ein Repertoire zwischen "a bissl Boarisch", über "bierigem Blues und kracherten Hardrock" bis zu ruhigen, gefühlvollen Balladen mit in die Schrottgalerie.

Western Swing, Rock 'N Roll und Rockabilly steht dann am Samstag, 9. November, auf dem Programm, wenn Bob Eberl & Friends ihren Auftritt haben. Neben Bob selbst, der auch einige der Stücke komponiert hat, stehen Titus Waldenfels, Chris Doc Schneider und Michael Reiserer auf der Bühne. Am Freitag, 15. November, gehört diese dann den Old Folks und der Name ist Programm: Die Band, bestehend aus Sepp Frank, Hans Meier und Wolfgang Berger werden American Folk von Arlo Guthrie bis Gordon Lightfoot, Country Klassiker von Johnny Cash bis John Denver, Blues von Eric Clapton bis Muddy Waters und Evergreens von Neil Young bis Kris Kristofferson zum Besten geben. Bei der Jakarta Blues Band steht am Samstag, 16. November, dann "Musik aus einer Zeit, als die Autos noch Flossen hatten und die Verstärker klein waren" auf dem Programm. Markus Stegbauer, Georg Bichlmaier, Florian Niklas, Sigi Grasser und Teddy Reumschüssel spielen dabei natürlich die Klassiker der 1950er und 60er aber auch Unbekanntes aus jener Zeit.

Am Freitag, 22. November, kündigen die Veranstalter dann "eine Mischung aus Folk und Südtiroler Country, gewürzt mit dialektalen Texten" an. Dargeboten wird dies von der Band KrempelZ aus Südtirol. Einen Tag darauf, am 23. November, ist dann Edwin Kimmler zu Gast. Seine Eigenkompositionen bewegen sich zwischen Blues, Soul, Boogie Woogie und Swing.

Die Band Food of Love um Axel Seifert, Robby Goldzahn, Martin Rubensdörfer und Karsten Helmbold treten dann am Freitag, 29. November, auf. Die vier bringen Klassiker von ZZ Top, Joe Cocker, Eric Clapton, Dire Straits und viele mehr mit nach Glonn. Covers gibt es auch bei Homeless Bernie's Boogie Nirvana am Samstag, 30. November zu hören. Bernhard Schönke und Ernst Müller haben einen Querschnitt bluesorientierter Stücke der 1960er und 70er im Programm.

Alle Konzerte in der Schrottgalerie, St. Johannes-Straße 2 in Glonn, beginnen um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden in den Hut sind aber nicht unerwünscht. Reservierungen sind per E-Mail an reservierung@schrottgaleriefriedel.de möglich. Weitere Infos unter www.schrottgaleriefriedel.de.