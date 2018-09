13. September 2018, 22:21 Uhr Qualifizierungsmaßnahmen Zu wenig Fachkräfte

Arbeitsagentur rät Firmen zur Umschulung von Mitarbeitern

Im Landkreis sind qualifizierte Arbeitskräfte stark gefragt. Unter den 1.169 im August 2018 bei der Agentur für Arbeit in Ebersberg gemeldeten Stellen waren 932 Arbeitsangebote für Fachkräfte, 237 richteten sich an Hilfskräfte. Die Suche nach gut ausgebildeten Mitarbeitern werde für viele Betriebe der Region zunehmend zur Herausforderung, sagt Karin Weber, Chefin der Agentur für Arbeit Freising/Ebersberg. "Für diese Unternehmen kann es sich lohnen, bei der Personalsuche den Blick auch nach innen zu richten: In vielen Betrieben schlummern verborgene Talente." Die Arbeitsmarktexpertin regt an, Mitarbeiter in Betrieben, deren Qualifikation noch nicht oder nicht mehr den Anforderungen der Unternehmen entsprechen, verstärkt weiterzubilden, auch mithilfe der Agentur für Arbeit. "Von einer solchen Qualifizierung im Betrieb profitieren alle Seiten: Den Arbeitgebern stehen ihre erfahrenen und mit den Unternehmensabläufen vertrauten Mitarbeiter künftig als Fachkräfte zur Verfügung. Die Arbeitnehmer reduzieren ihr Risiko, arbeitslos zu werden."

Konkret unterstützt die Arbeitsagentur Betriebe, die ihren Mitarbeitern den Erwerb von Berufsabschlüssen, Teilqualifikationen oder Anschlussqualifizierungen ermöglichen wollen. Sie übernimmt, abhängig von Betriebsgröße und Alter der Teilnehmer die Lehrgangskosten voll oder anteilig. An die Arbeitgeber können auch Zuschüsse zum Lohn für jene Arbeitszeiten ausgezahlt werden, in denen die Mitarbeiter wegen der Weiterbildung nicht zur Verfügung stehen. Die Bandbreite möglicher Qualifizierungen ist groß: Ausbildungen zum examinierten Altenpfleger, Umschulungen zur Fachkraft für Schutz- und Sicherheit oder Vorbereitungslehrgänge auf Externen-Prüfungen verschiedenster Ausbildungsrichtungen können genauso unterstützt werden wie Teilqualifikationen im Lager ("Kommissionieren und Verpacken"), im Gastgewerbe oder im Bürobereich ("Rechnungswesen").

Informationen bei Stephanie Theel, Agentur für Arbeit Ebersberg, (08092) 82 56 42. In der Agentur für Arbeit in Freising, Parkstraße 11, Raum 152, findet am Donnerstag, 20. September, von 17.30 bis 18. 30 Uhr eine Infoveranstaltung statt. Um Anmeldung per Mail an Freising.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de bis Dienstag, 18. September, wird gebeten.